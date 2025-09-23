قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

" الوعى المجتمعى بجهود الدولة فى مكافحة الفساد " ندوة بجامعة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 
شارك  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، بالندوة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بمقر جامعة دمياط " الوعى المجتمعى بجهود الدولة فى منع ومكافحة الفساد " ، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و الرائد أحمد حبيب عضو هيئة الرقابة الإدارية وأيضًا حضور واسع من العاملين بكافة الجهات والأزهر والأوقاف والكنيسة وطلاب الجامعة .

فيما وقد صرح " الدكتور أيمن الشهابى " أن الندوة تعكس اهتمام الدولة واجهزتها نحو تعزيز الوعى المجتمعى بالجهود المبذولة  فى منع ومكافحة الفساد ، علاوة على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، والتى أطلقتها الدولة ،تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لمكافحة أشكال الفساد وصوره ، ونشر قيم النزاهة والشفافية .

وأكد " محافظ دمياط " أن تحقيق هذه الاستراتيجية هى مسئولية الجميع ،لدعم جهود هيئة الرقابة الإدارية ،التى تُعد الدرع الحامى للجهاز التنفيذى والشريك الاساسى فى حماية المال العام،ومكافحة الفساد الادارى .

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الرقابة الإدارية على ما يقدمونه من جهود كبيرة فى هذا الملف ، ودعا الجميع إلى نشر محاور هذه المنهجية ، انطلاقا من دور كافة الجهات لمكافحة الفساد ،والعمل كيد واحدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتقدم بالشكر الى جامعة دمياط، بقيادة الدكتور حمدان ربيع ،على احتضانها لهذه الندوة، والذى يعكس الدور القوى الذى تقدمه الجامعة ، لدعم الجهود المبذولة بكافة الملفات .

ومن جانبه،، رحب " الدكتور حمدان ربيع " بمحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة، وجميع الحضور برحاب جامعة دمياط، كما أكد على أهمية ملف التوعية  بأهمية مكافحة الفساد، وذلك لما يمثله من أهمية لإبراز جهود الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر،  ووجه " رئيس جامعة دمياط " الشكر الى محافظ دمياط، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية على دعمهما الدائم للجامعة ، و اختيار الجامعة لاحتضان هذه الندوة المهمة .

هذا وقد استهل " اللواء خالد عجيز " كلمته التى ألقاها بالندوة ، بتوجيه الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه الكبير لاقامة الندوة ، و توجه بالشكر أيضًا إلى الدكتور حمدان ربيع على استضافة الجامعة لهذا الحدث ، كما هنأ قيادات الجامعة وأهالى المحافظة بمناسبة إطلاق جامعة دمياط الأهلية ، لتصبح إضافة جديدة للصروح العلمية بالمحافظة،  و حرص " رئيس هيئة الرقابة الإدارية " على توجيه تحيةً خاصة إلى رجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، داعيًا الله أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات.

فيما وقد ألقى " اللواء خالد عجيز " محاضرة تضمنت الحديث حول أبرز الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لمكافحة الفساد، وذلك مع كون الفساد أحد أهم العوائق التى تواجه عملية التنمية،  كما سلط الضوء حول الثغرات الإدارية والمالية التى قد يستغلها البعض ، وآليات وضع إجراءات وقائية لمنع وقوع وقائع للفساد ، و كذا أهمية التوعية بين العاملين والمجتمع فى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد .

وتضمنت المحاضرة أيضًا استعراض الآثار السلبية الناتجة عن الفساد ، على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية والقانونية والسياسية ، واستعرض " اللواء خالد عجيز " التطور الزمنى لآليات مكافحة الفساد فى مصر منذ صدور القانون ٥٤ لسنة ١٩٦٤ ، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ليوكل لها مكافحة جرائم الفساد ، و أبرز التطورات والتى يأتى أهمها انضمام جمهورية مصر العربية، فى عام ٢٠٠٣ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  و اطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و استعرض كذلك مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، ودورها فى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إطلاق نسختها الثالثة " ٢٠٢٣ _ ٢٠٣٠" ، وأبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية وعرض بعض القضايا التى نفذتها الهيئة.

وشهدت الندوة فتح باب الاستفسارات ، واهدى الدكتور حمدان ربيع درع جامعة دمياط الى محافظ دمياط و اللواء خالد عجيز والرائد أحمد حبيب، كما تم تكريم العاملين بالادارات العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة وجامعة دمياط و مديريات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة والطب البيطري والإسكان والطرق والتنظيم والإدارة والعمل والتموين تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية

دمياط محافظ دمياط ندوة جامعه

