عندما يتحدث التاريخ من جديد.. محاضرة تكشف أسرار استرداد الآثار المصرية المهربة

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "استرداد الآثار المصرية: عندما يتحدث التاريخ من جديد"، يلقيها الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، وذلك يوم الثلاثاء القبل، بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

تأتي هذه المحاضرة في إطار الدور التوعوي الذي تتبناه المؤسسة لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية الحثيثة لحماية الهوية المصرية، واستعراض الملحمة البطولية التي تخوضها الدولة لاستعادة كنوزها المنهوبة من الخارج.

أجندة المحاضرة ومحاورها الرئيسية

من المقرر أن يتناول الدكتور شعبان عبد الجواد أربعة محاور استراتيجية تشكل خارطة طريق العمل في ملف استرداد الآثار

الإطار القانوني والمؤسسي، حيث استعراض القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية اليونسكو ١٩٧٠) التي تمنح مصر الحق في استعادة آثارها.

وتتضمن المحاور أيضا آليات التتبع والتوثيق: كيف يتم رصد صالات المزاد والمواقع الإلكترونية عالمياً، وطرق إثبات ملكية القطع المهربة.

وتشمل المحاور الدبلوماسية الثقافية: دور التعاون الدولي والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والجهات الأمنية والقضائية الدولية.

وتتضمن أيضا قصص النجاح والتحديات: عرض لنماذج واقعية لقطع أثرية فريدة عادت إلى أرض الوطن، ومناقشة العقبات التي تواجه استرداد القطع التي خرجت قبل صدور القوانين الرادعة.

لفتت "إن ملف استرداد الآثار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو معركة لاستعادة جزء من الذاكرة الوطنية والتاريخ الإنساني."

تعد هذه المحاضرة فرصة استثنائية للباحثين، والإعلاميين، وعشاق الحضارة المصرية للتعرف على كواليس العمل في واحد من أعقد الملفات وأكثرها أهمية في الوقت الراهن.