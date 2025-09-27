للمحترفين وصناع المحتوى.. تسريبات تكشف عن أدوات فيديو احترافية لهواتف جالاكسي

كشفت نسخة مسربة من تحديث سامسونج القادم One UI 8.5 عن ميزات كاميرا جديدة ومتقدمة، قد تجلب قدرات احترافية لهواتف جالاكسي، مما يجعلها أدوات أكثر قوة للمحترفين وصناع المحتوى.

ورغم أن التحديث لا يزال قيد التطوير، إلا أن الميزات التي تم اكتشافها تشير إلى أن سامسونج تخطط لتعزيز قدرات تصوير وتعديل الفيديو بشكل كبير.

فلاتر LUTs.. لمسة سينمائية لفيديوهاتك

بعد أن قدمت سامسونج خيار تصوير الفيديو بصيغة "Log" مع سلسلة Galaxy S25، والذي يمنح المحترفين مرونة أكبر في تلوين الفيديو لاحقًا، يبدو أن الشركة ستجعل عملية التعديل أسهل بكثير.

فقد تم اكتشاف خيارات لإضافة فلاتر "LUT" (Look-Up Table) مباشرة في محرر الفيديو الافتراضي في One UI 8.5. وببساطة، تعمل فلاتر LUTs كإعدادات لونية مسبقة تغير شكل الفيديو المصور بصيغة Log، على غرار تطبيق الفلاتر على الصور.

ويُظهر مقطع فيديو مسرب وجود فلاتر متنوعة بأسماء مثل "Standard" (قياسي)، "Blockbuster" (فيلم ضخم)، "Thriller" (إثارة)، و "Romantic Comedy" (كوميديا رومانسية).

تصوير ثلاثي الأبعاد (3D) يصبح ميزة أساسية

الميزة الرئيسية الأخرى التي تم اكتشافها هي دمج خيار تصوير الفيديو والصور ثلاثية الأبعاد (3D) مباشرة في تطبيق الكاميرا. حاليًا، يتطلب هذا الأمر تطبيقًا إضافيًا، لكن التسريبات تظهر وجود إشارات إلى "التقاط ثلاثي الأبعاد" وتنسيق فيديو احترافي جديد (APV) داخل كود التطبيق.

وتشير الأكواد إلى بعض القيود المحتملة، مثل أن التصوير ثلاثي الأبعاد قد يعمل فقط مع العدسة واسعة الزاوية، وقد لا يعمل في الإضاءة المنخفضة.

خبر سار لسلسلة Galaxy S26 القادمة

بينما قد تصل بعض هذه الميزات في النهاية إلى أجهزة جالاكسي القديمة، إلا أنني أراهن على أن سامسونج ستستخدمها للترويج لسلسلة Galaxy S26 القادمة كأداة أفضل لتصوير وتحرير الفيديو الاحترافي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تدفع فيه آبل بقوة نحو "الفيديو المكاني" (spatial video) لتغذية نظارتها Apple Vision Pro بالمحتوى، ويبدو أن سامسونج تعمل على بناء منظومتها الخاصة من أدوات إنشاء المحتوى المتقدم لمنافسة غريمتها.