اتحاد الصناعات: 20 ألف مصنع متعثّر في مصر بين جزئي وكلي

أكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك عددًا كبيرًا من المصانع المتعثرة في مصر نتيجة سلسلة من الأزمات المحلية والعالمية خلال السنوات الماضية.

وأوضح محمد البهي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نوع التعثر الأول بدأ في عام 2011 بسبب الأحداث السياسية والأزمات الداخلية التي أثرت على أوقات عمل المصانع، ما أدى إلى توقف عدد كبير منها عن التصدير، تلاها تأثير جائحة كورونا التي أوقفت الحركة بشكل شبه كامل، واضطرت المصانع للعمل على ورديات قليلة، ما أدى إلى موجة تعثر جديدة.

وأشار محمد البهي، إلى أن موجات التعثر الأخيرة نتجت عن ارتفاع التكلفة بسبب الأزمات العالمية المتكررة، وارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام، مؤكدًا أن هناك أنواعًا متعددة من التعثر تشمل التعثر الجزئي والكلي وكذلك المصانع المغلقة، وشدد على أن عدد المصانع المتعثرة حاليًا يتجاوز الـ20 ألف مصنع، موزعة بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي، مع التأكيد على أن كل من لديه القدرة على سداد أصل الدين تم إنهاء أزمته بالفعل