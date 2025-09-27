تصديري الصناعات الغذائية يشارك بمؤتمر الإعلان عن مهرجان النباتات الطبية



شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف خلال يومي 18 و19 أكتوبر 2025، والذي ينظمه مشروع الابتكار الزراعي احد المبادرات الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب دعم حكومتي سويسرا وهولندا، وبشراكة مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والشريك الاستراتيجي المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد من شركاء النجاح العاملين في القطاع.

سعر جرام الذهب اليوم السبت 27-9-2025.. عيار 21 بكام؟ الصين تفرض تراخيص لتصدير السيارات الكهربائية بدءاً من 2026

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلقاء كلمة من معالي محافظ بني سويف الدكتور محمد هانی غنیم ومعالي نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية النائب عبد الحميد الدمرداش وكذلك رئيس اللجنة التنظيمية المهندس طارق أبو بكر و شتيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي ، الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي والسيدة مروة صلاح مدير مشروعات مكافحة عمل الاطفال بمنظمة العمل الدولية في مصر وقامت داليا قابيل بتقديم المؤتمر والترحيب بالمنصة الرئيسية ونبذة عن أهمية الحدث.

ويشكل قطاع النباتات الطبية والعطرية ركيزة أساسية في منظومة الزراعة والصادرات المصرية، حيث تصل صادراته إلى نحو 852 مليون دولار سنوياً سواء من المنتجات المجففة أو المستخلصات والزيوت، ليحتل بذلك موقعاً متقدماً بين القطاعات التصديرية.

ويتميز القطاع بفرص نمو كبيرة وطلب عالمي متزايد، ما يجعله أحد أهم القطاعات الواعدة لمستقبل الصادرات الزراعية المصرية.

وكانت قد أطلقت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان بمحافظة الفيوم في إطار مشروع الابتكار الزراعي، ونجحت في تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع، من خلال الجمع بين المزارعين، والمصدرين، وشركات التصنيع، والباحثين.

ويأتي المهرجان ليؤكد على رسالة واضحة تتمثل في تعزيز حلقات سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية، بدءاً من الزراعة وفق أعلى معايير الجودة، مروراً بالبحث والتطوير، وصولاً إلى التصنيع والتسويق العالمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الرابعة يومي 18 و19 أكتوبر 2025 بمحافظة بني سويف، إحدى أهم المحافظات المنتجة والمصنعة للنباتات الطبية والعطرية.

وتركز الدورة الجديدة على إبراز تكنولوجيا استخلاص الزيوت وعمليات القيمة المضافة، من خلال استقدام خبراء محليين ودوليين في مجال تصنيع واستخلاص الزيوت الطبيعية.

ومن المتوقع أن يضم المهرجان أكثر من 80 عارضاً من مزارعين ومصدرين وشركات تصنيع، إلى جانب باحثين وخبراء من مصر ودول أخرى، مع حضور ما يزيد على 5 آلاف زائر متخصص. ويهدف المهرجان إلى:

• تعزيز الروابط التجارية بين المصنعين والمصدرين والمنتجين والقطاع المصرفي والمستثمرين.

• نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المزارعين في مجالات الزراعة والتجفيف والتصنيع.

• تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات المصرية عبر الترويج للزراعة العضوية والممارسات النظيفة.

• تشجيع التنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المدخلات الكيميائية والتوسع في إعادة التدوير.

• دعم الصناعات القائمة وإبراز منتجات الشركات المحلية من الزيوت والمستحضرات التجميلية.

• تمكين المرأة في قطاع النباتات الطبية والعطرية.

ويؤكد المهرجان في نسخته الرابعة مكانته كمنصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق الريادة المصرية في مجال النباتات الطبية والعطرية على الساحة العالمية.