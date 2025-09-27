قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
أصل الحكاية

مواهب عربية تخطف الأضواء في مونديال الشباب.. من هم؟

أمينة الدسوقي

يشهد العالم اليوم انطلاق النسخة الـ24 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها تشيلي حتى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخباً من مختلف القارات.

وتمثل الكرة العربية في هذا المحفل العالمي ثلاثة منتخبات مصر والمغرب عن قارة أفريقيا، والسعودية عن قارة آسيا، وسط تطلعات بظهور جيل جديد من النجوم القادرين على ترك بصمة مؤثرة في البطولة.

عمر خضر  مصر

مهاجم أستون فيلا الشاب يعد من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب "شباب الفراعنة". 

ورغم أنه لم ينجح في هز الشباك خلال مشاركاته العشر مع الفريق الرديف لـ"الفيلانز"، كما لم يسجل في 6 مباريات دولية مع منتخب الشباب، إلا أن المدرب يعول على تحركاته وحضوره الهجومي لتعويض غياب الخبرة بالموهبة.

علي معمر  المغرب

الظهير الأيسر لنادي أندرلخت البلجيكي خطف الأنظار هذا الموسم رغم عدم مساهمته التهديفية في 11 مباراة خاضها. 

ويُعد معمر، صاحب الـ20 عاماً، أغلى لاعب عربي في البطولة بقيمة سوقية تبلغ مليوني يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".

وخلال 22 مباراة دولية مع "أشبال الأطلس"، صنع هدفين أمام ليبيا وفرنسا، ما يجعله من الأسماء المرشحة للتألق دفاعياً وهجومياً.

عثمان معمة المغرب

الجناح المغربي الواعد انتقل في الصيف الماضي إلى واتفورد الإنجليزي بصفقة بلغت 1.3 مليون يورو. 

وسبق أن خطف الأضواء في كأس أمم أفريقيا للشباب بعدما اختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة. 

ويمتلك معمة سجلاً لافتاً مع منتخب الشباب المغربي، حيث ساهم في 7 أهداف خلال 21 مباراة بين صناعة وتسجيل.

طلال حاجي السعودية

مهاجم الاتحاد المعار إلى نادي الرياض يمثل أحد أبرز الأوراق الهجومية للمنتخب السعودي، بعد أن سجل 4 أهداف وصنع هدفاً آخر في 10 مباريات مع "الأخضر الشاب".

 كما سبق له أن شارك مع المنتخب الأول في مواجهة تايلاند بكأس آسيا، فيما خاض 19 مباراة في الدوري السعودي ساهم خلالها في 6 أهداف، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الوجوه العربية الصاعدة.

بطولة النجوم الصاعدة

وتعد بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً محطة رئيسية في مسيرة العديد من الأساطير، حيث سبق أن شهدت بزوغ أسماء مثل ديجو مارادونا، ليونيل ميسي، بول بوجبا، وإيرلينج هالاند الذي توج هدافاً في نسخة 2019.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي (البلد المضيف)، نيوزيلندا، واليابان، في اختبار صعب لـ"شباب الفراعنة". 

