بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
أصل الحكاية

أغلى لاعب عربي في مونديال الشباب.. من هو علي معمر؟

علي معمر
علي معمر
أمينة الدسوقي

تنطلق في تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري النسخة الـ24 من بطولة كأس العالم للشباب، بمشاركة ثلاثة منتخبات عربية هي السعودية والمغرب ومصر.

ويبرز في صفوف منتخب المغرب لاعب يعد الأغلى عربيا في البطولة، وهو المدافع علي معمر، نجم نادي أندرلخت البلجيكي، والذي تقدر قيمته السوقية بمليوني يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

بداية المشوار الكروي

ولد معمر قبل 20 عاما، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي ليرس، قبل أن ينتقل عام 2015 إلى مدرسة شباب ميخلين. 

وبعد أربعة أعوام، لفت أنظار نادي أندرلخت الذي ضمه مجانا في صفقة انتقال حر عام 2019، ليشق طريقه سريعا داخل النادي العريق.

تجربة دولية مزدوجة

تألق اللاعب الشاب مع أندرلخت فتح أمامه أبواب المنتخب البلجيكي، حيث مثل "الشياطين الحمر" تحت 17 عاما في مباراة واحدة ضد ألمانيا عام 2021 غير أن معمر فضل لاحقا تغيير جنسيته الرياضية، ليحمل ألوان منتخب المغرب للشباب، مستفيدا من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

قوة دفاعية متعددة الأدوار

يمتاز علي معمر بمرونته التكتيكية، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز دفاعية الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، وقلب الدفاع.

 ومع منتخب المغرب تحت 20 عام، شارك في 22 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل هدفين أمام كل من ليبيا وفرنسا.

بهذا الحضور اللافت، يدخل علي معمر مونديال الشباب في تشيلي محط أنظار الجماهير والمحللين، باعتباره أحد أبرز المواهب العربية المنتظرة في عالم كرة القدم.

