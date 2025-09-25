أغلى لاعب عربي في مونديال الشباب.. من هو علي معمر؟

تنطلق في تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري النسخة الـ24 من بطولة كأس العالم للشباب، بمشاركة ثلاثة منتخبات عربية هي السعودية والمغرب ومصر.

ويبرز في صفوف منتخب المغرب لاعب يعد الأغلى عربيا في البطولة، وهو المدافع علي معمر، نجم نادي أندرلخت البلجيكي، والذي تقدر قيمته السوقية بمليوني يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

بداية المشوار الكروي

ولد معمر قبل 20 عاما، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي ليرس، قبل أن ينتقل عام 2015 إلى مدرسة شباب ميخلين.

وبعد أربعة أعوام، لفت أنظار نادي أندرلخت الذي ضمه مجانا في صفقة انتقال حر عام 2019، ليشق طريقه سريعا داخل النادي العريق.

تجربة دولية مزدوجة

تألق اللاعب الشاب مع أندرلخت فتح أمامه أبواب المنتخب البلجيكي، حيث مثل "الشياطين الحمر" تحت 17 عاما في مباراة واحدة ضد ألمانيا عام 2021 غير أن معمر فضل لاحقا تغيير جنسيته الرياضية، ليحمل ألوان منتخب المغرب للشباب، مستفيدا من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

قوة دفاعية متعددة الأدوار

يمتاز علي معمر بمرونته التكتيكية، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز دفاعية الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، وقلب الدفاع.

ومع منتخب المغرب تحت 20 عام، شارك في 22 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل هدفين أمام كل من ليبيا وفرنسا.

بهذا الحضور اللافت، يدخل علي معمر مونديال الشباب في تشيلي محط أنظار الجماهير والمحللين، باعتباره أحد أبرز المواهب العربية المنتظرة في عالم كرة القدم.