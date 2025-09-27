قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد غريب لمباراة منتخب مصر واليابان في مونديال الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسري غازي

ينطلق اليوم السبت مشوار المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2005 فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التى تستضيفها شيلى وتستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل مشواره بمواجهة منتخب اليابان فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو.

ولم يكن القدر رحيما بالمنتخب فى القرعة والتى أوقعته فى المجموعة الأولى مع منتخبات شيلى «المضيف» واليابان ونيوزيلندا.

ويستهل أحفاد الفراعنة مشوارهم فى البطولة بمواجهة اليابان اليوم بالعاصمة سانتياجو، قبل أن يلعبوا مع نيوزيلندا، بطلة قارة أوقيانوسيا، على الملعب نفسه، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يختتم لقاءاته فى الدور الأول أمام شيلى فى الثالث من أكتوبر المقبل.

ويحلم منتخب مصر للشباب بتكرار الإنجاز الذى حققه فى نسخة المسابقة عام 2001 فى الأرجنتين، بالتاهل للمربع الذهبى والحصول على المركز الثالث رغم صعوبة المهمة.

ويحمل منتخب شباب الفراعنة بقيادة مديره الفنى أسامة نبيه فى مشاركته الحالية بالمونديال طموحا وآمالا كبيرة للبحث عن الأمجاد وتحقيق الذات، بعد غياب دام 12 عاما عن البطولة التى يشارك فيها للمرة التاسعة فى تاريخه، وكان أفضل إنجاز تم تحقيقه هو انتزاع الميدالية البرونزية عام 2001.

ويسعى المنتخب فى لقاء الليلة إلى تحقيق انطلاقة قوية فى مستهل مشواره بالبطولة وفك شفرة منتخب «الكمبيوتر اليابانى» الذى يتميز لاعبوه بالسرعة واللعب الهجومى، والصلابة الدفاعية، ويعتمد المنتخب فى مباراة الليلة على خبرات اللاعبين المتمثلة فى حارس المرمى عبدالمنعم تامر، ومهاب سامى وأحمد خالد «كباكا»، ومحمد السيد، ومؤمن شريف، ومحمد عبدالله، والمحترفين تيبو جابرييل وسليم طلب وعمر خضر.

من جانبه، أكد نبيه أن «الفراعنة» يطمح فى التألق بالمونديال متسلحين بالأمل من أجل الذهاب بعيدا فى المنافسة، لإثبات قوة الكرة المصرية، وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام، وأن التركيز حاليامنصب فى تخطى دور المجموعات، مشيرا إلى أن الاستعدادات للبطولة جرت فى ظروف جيدة، مع خوض مباريات ودية من أجل وضع آخر اللمسات قبل ضربة البداية.

وقال إن المهمة صعبة خاصة أن المنتخب يتواجد فى مجموعة قوية تضم منتخبات منظمة مثل اليابان،شيلي،نيوزيلاندا، وأن المنافسة معهما ستكون صعبة، لافتا إلى أن المنتخب سيكافح من أجل إسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منه الكثير

منتخب الشباب منتخب اليابان أسامة نبيه كأس العالم للشباب مونديال الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: الحرب على الشعب الفلسطيني أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة

سعر العملات

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

أرشيفية

استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت| فيديو

بالصور

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد