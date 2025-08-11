قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
رياضة

تعادل مثير بين مصر والتشيك في مونديال ناشئي اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حمزة شعيب

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة أمام نظيره التشيكي، بنتيجة 35-35، في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين المقامة في مصر.

المباراة شهدت تفوقًا نسبيًا للمنتخب التشيكي في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدمًا بنتيجة 20-17، قبل أن يعود الفراعنة في الشوط الثاني ويعادلوا الكفة.

وكان المنتخب المصري قد بلغ هذا الدور متصدرًا للمجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان.

قائمة المنتخب في البطولة
تضم قائمة الفراعنة 19 لاعبًا: يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، حمزة وليد.


ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام الدنمارك غدًا الثلاثاء، في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي، سعيًا لتعزيز حظوظه في التأهل للأدوار النهائية.

منتخب مصر لكرة اليد منتخب التشيك بطولة العالم لكرة اليد

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

