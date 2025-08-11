تعادل مثير بين مصر والتشيك في مونديال ناشئي اليد

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة أمام نظيره التشيكي، بنتيجة 35-35، في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين المقامة في مصر.

المباراة شهدت تفوقًا نسبيًا للمنتخب التشيكي في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدمًا بنتيجة 20-17، قبل أن يعود الفراعنة في الشوط الثاني ويعادلوا الكفة.

وكان المنتخب المصري قد بلغ هذا الدور متصدرًا للمجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان.

قائمة المنتخب في البطولة

تضم قائمة الفراعنة 19 لاعبًا: يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، حمزة وليد.



ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام الدنمارك غدًا الثلاثاء، في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي، سعيًا لتعزيز حظوظه في التأهل للأدوار النهائية.