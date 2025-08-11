قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
الاتحاد الإسباني: مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا

باتت كرة القدم الإسبانية على أعتاب الانطلاق بعد موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب برشلونة وفياريال إقامة مباراتهما في الدوري الإسباني في ديسمبر في ميامي، وهي خطوة استغرقت قرابة عقد من الزمن.

أعطى مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين الضوء الأخضر لإقامة مباراة الفريقين في الجولة 17 على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر، في خطوة أولى نحو إقامة مباراة رسمية للبطولة خارج البلاد لأول مرة في تاريخها.

يتجه المقترح الآن إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل أن يتطلب موافقة نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهي العقبة الأخيرة أمام حلم رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس بالوصول إلى أمريكا.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان: "في اجتماعه المنعقد في 11 أغسطس 2025، تلقى مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبًا من فياريال وبرشلونة لإقامة مباراتهما في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة".

سيتقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر 2025.

تسعى رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى تحقيق رؤيتها العابرة للأطلسي، محاكيةً بذلك الاستراتيجية التي اتبعتها دوريا كرة القدم الأمريكية (NFL) والرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) لتوسيع حضورها في أسواق أخرى.


جاءت محاولة تيباس الأولى في موسم 2018-2019 بمباراة مقترحة بين جيرونا وبرشلونة في الولايات المتحدة، لكنها لم تتحقق.


كما فشلت مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد المقررة لموسم 2019-2020، حيث انتهى الأمر بالقضية أمام المحاكم بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الترخيص.


وأيدت المحاكم الاتحاد الإسباني، بقيادة لويس روبياليس آنذاك، الذي أُقيل عام 2023 لتقبيله لاعبة المنتخب جيني هيرموسو على فمها احتفالًا بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني.


كان هناك فارقٌ آخر في الموسم الماضي، حيث كادت مباراة برشلونة وأتلتيكو أن تُقام قبل أن تتراجع رابطة الدوري الإسباني في اللحظة الأخيرة لتحسين هيكلة المشروع.

والآن، وبعد إزالة العوائق التنظيمية وحل النزاعات الداخلية، يبدو أن مواجهة فياريال وبرشلونة على وشك أن تُطلق أخيرًا المغامرة الأمريكية التي طال انتظارها لكرة القدم الإسبانية.

