كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال لابورتا : "الكرة الذهبية لابد أن تذهب لأحد لاعبي برشلونة".

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، قادمًا من برشلونة، بعقد يمتد حتى صيف 2026، بحضور المدير الرياضي للنادي.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر منصة «إكس» صورًا لمارتينيز خلال توقيع العقود، مرفقة بتعليق: «اليوم نأخذكم معنا من الداخل، من رحلة الكشف الطبي حتى مراسم التوقيع، وحديث مارتينيز الأول لجماهير النصر».

ويُعد انضمام مارتينيز، البالغ من العمر 31 عامًا، إضافة دفاعية قوية للعالمي، نظرًا لما يتمتع به من خبرات طويلة في الليغا الإسبانية، وخاصة مع برشلونة الذي تألق في صفوفه الموسم الماضي.