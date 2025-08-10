النصر يضم الإسباني إينيجو مارتينيز حتى 2026

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، قادمًا من برشلونة، بعقد يمتد حتى صيف 2026، بحضور المدير الرياضي للنادي.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر منصة «إكس» صورًا لمارتينيز خلال توقيع العقود، مرفقة بتعليق: «اليوم نأخذكم معنا من الداخل، من رحلة الكشف الطبي حتى مراسم التوقيع، وحديث مارتينيز الأول لجماهير النصر».



ويُعد انضمام مارتينيز، البالغ من العمر 31 عامًا، إضافة دفاعية قوية للعالمي، نظرًا لما يتمتع به من خبرات طويلة في الليغا الإسبانية، وخاصة مع برشلونة الذي تألق في صفوفه الموسم الماضي.

وكان مارتينيز قد شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات بقميص برشلونة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ما جعله من العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق الكتالوني.

ويواصل النصر، بهذا التعاقد، تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، سعيًا للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، في ظل مشروع طموح يقوده النادي السعودي لضم نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية.