مدافع دورتموند يغيب عن الملاعب لمدة شهرين

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الاثنين، أن مدافعه نيكلاس زوله سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال مباراة ودية يوم الأحد ضد يوفنتوس ضمن استعدادات الموسم الجديد.

دخل قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عامًا بديلًا لماتس هوملز بعد 18 دقيقة، لكنه خرج بين شوطي المباراة التي خسرها الفريق 2-1، بعد أن عانى من هذه الإصابة دون مشاركة أي لاعب آخر.

سيغيب زوله عن مباراة الدور الأول من كأس ألمانيا هذا الأسبوع أمام إيسن، وعن الجزء الأول من موسم الدوري الألماني، حيث يستهل دورتموند مشواره في الدوري بمواجهة سانت باولي في 23 أغسطس.

وسيشارك نادي وادي الرور، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، أيضًا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.