دورتموند يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بفريق مكتمل وطموحات متوازنة

يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لانطلاق تحضيراته للموسم الجديد، بداية من السبت المقبل، بتشكيلة مكتملة، وفقًا لما أكده لارس ريكن، المدير العام للشؤون الرياضية بالنادي.

وقال ريكن في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "نبدأ فترة الإعداد بفريق متكامل، وهذه ميزة لم نكن نتمتع بها في السنوات الماضية".

وأشار إلى أن المدافع نيكو شلوتربيك هو اللاعب الوحيد الذي لن يكون متاحًا للمدرب نيكو كوفاتش خلال انطلاق التحضيرات.

وتحدث ريكن عن طموحات الفريق للموسم المقبل، قائلًا: "سيكون من الجنون أن نضع التتويج بالدوري الألماني هدفًا رئيسيًا، خاصة بعد تأخرنا عن بايرن ميونخ بـ25 نقطة الموسم الماضي، لكن لا بد أن نحافظ على طموحنا في المنافسة على البطولات".

من جانبه، أشار سيباستيان كييل، المدير الرياضي في دورتموند، إلى أن مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، كان لها أثر إيجابي على المجموعة، موضحًا: "الفريق قضى معًا ثلاثة أسابيع، وهذا منح اللاعبين فرصة للتطور الجماعي، وربما أكثر من أي معسكر تدريبي تقليدي".

وكان دورتموند وصل إلى ربع نهائي البطولة، قبل أن يودعها عقب خسارة مثيرة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-3.