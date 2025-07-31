سانشو يُضحي براتبه للعودة إلى دورتموند.. صفقة عاطفية تلوح في الأفق

أبدى الجناح الإنجليزي جادون سانشو استعداده لتقديم تنازل مالي كبير، عبر خفض راتبه الأسبوعي إلى النصف، في خطوة تهدف لتسهيل عودته إلى بوروسيا دورتموند، النادي الذي صنع اسمه فيه قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن سانشو، البالغ من العمر 25 عامًا، وافق على تقليص راتبه من 300 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألفًا أسبوعيًا، ليظل رغم ذلك من بين الأعلى أجرًا داخل أسوار "سيجنال إيدونا بارك"، خلف المدافع الدولي نيكلاس زوله الذي يتقاضى 230 ألفًا.

وانضم سانشو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من دورتموند، لكنه فشل في فرض نفسه داخل "أولد ترافورد"، وتدهورت علاقته بالجهاز الفني تدريجيًا، حتى خرج من الحسابات تمامًا، لدرجة عدم مشاركته حتى في تدريبات المستبعدين تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم.

وخلال الموسم الماضي، أعير سانشو إلى تشيلسي، وشارك في 41 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10، كما ساهم في تتويج البلوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن النادي اللندني فضّل عدم الإبقاء عليه، ووافق على إعادته إلى اليونايتد مقابل غرامة مالية بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني.

وعلى الجانب الآخر، يحتفظ دورتموند بذكريات لامعة مع سانشو، إذ سبق أن لعب بين 2017 و2021، وخاض 104 مباريات في الدوري الألماني سجل خلالها 38 هدفًا، قبل أن يعود إليه مؤقتًا في إعارة خلال عام 2024، ساهم خلالها في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ويبلغ رصيد سانشو الإجمالي مع دورتموند 158 مباراة، سجل خلالها 53 هدفًا وصنع 67، مما يجعل عودته المرتقبة واحدة من أبرز القصص المنتظرة في الميركاتو الصيفي الحالي، لا سيما أن اللاعب يسعى لإعادة إحياء مسيرته من خلال النادي الذي شهد توهجه الأول.

ورغم أن عقده مع مانشستر يونايتد ما زال ممتدًا لعام آخر، إلا أن كل المؤشرات تدفع نحو رحيله المؤكد عن "أولد ترافورد"، وربما تكون عودته إلى دورتموند فرصة مثالية لاستعادة بريقه المفقود.