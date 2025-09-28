جمال عبدالحميد يطالب وزير التعليم بالتحقيق في واقعة تنمر ضد الزمالك

طالب جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تنمر داخل أحد السناتر التعليمية طالت نادي الزمالك وجماهيره.

وقال عبدالحميد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية النهار:

"حدث تنمر واضح على نادي الزمالك من قبل سيدة تعمل في سنتر تعليمي، حيث وجهت إهانة للطلاب الزملكاوية".

وأوضح: "السيدة طلبت من الطلاب الذين يشجعون الأهلي رفع أيديهم، ثم قالت لهم: (نزلوا إيديكم)، بعد ذلك سألت: (مين بوابين؟)، وعندما رفع مشجعو الزمالك أيديهم، ردت قائلة: (بواب 2 وبواب 3)".

وأبدى عبدالحميد استياءه من هذا التصرف، مضيفًا: "العمل كحارس عقار مهنة شريفة، وهؤلاء الناس هم من يحمون بيوتنا ويساعدوننا يوميًا، لا يجوز التقليل من شأنهم أو من جمهور الزمالك بهذه الطريقة".

وأكد في ختام حديثه: "أطالب وزير التربية والتعليم بالتحقيق في هذه الواقعة، لأنها تمثل إهانة لنصف جماهير الكرة المصرية، وإساءة لفئة محترمة من أبناء المجتمع".