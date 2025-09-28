قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برشلونة وآرسنال الأبرز.. مباريات اليوم 28- 9- 2025 والقناة الناقلة

فريق برشلونة
فريق برشلونة
يسري غازي

يشهد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 إقامة العديد من المباريات البارزة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وتتجه الأنظار إلى مباريات القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ونيوكاسل يونايتد وكذا في الدوري الإسباني تجمع بين برشلونة وريال سوسيداد.

الدوري الإنجليزي


أستون فيلا vs فولهام – الساعة 4:00 مساءً

نيوكاسل يونايتد vs أرسنال – الساعة 6:30 مساءً


الدوري الإسباني

رايو فاليكانو vs إشبيلية – الساعة 3:00 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 3

إلتشي vs سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساءً – beIN Sports HD 3

برشلونة vs ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs أوساسونا – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي


ساسولو vs أودينيزي – الساعة 1:30 مساءً

بيزا vs فيورنتينا – الساعة 4:00 مساءً

روما vs فيرونا – الساعة 4:00 مساءً

ليتشي vs بولونيا – الساعة 7:00 مساءً

ميلان vs نابولي – الساعة 9:45 مساءً

دوري أبطال أفريقيا


سيمبا التنزاني vs جابورون يونايتد – الساعة 4:00 مساءً

الهلال السوداني vs جاموس – الساعة 7:00 مساءً

أسيك ميموزا vs باور ديناموز – الساعة 7:00 مساءً

الاتحاد المنستيري vs إيست إيند ليونز – الساعة 7:00 مساءً

أهلي طرابلس vs دادجي – الساعة 9:00 مساءً

شبيبة القبائل vs بيبياني جولد ستارز – الساعة 10:00 مساءً

الدوري المصري


مودرن سبورت vs فاركو – الساعة 5:00 مساءً

غزل المحلة vs إنبي – الساعة 8:00 مساءً

وادي دجلة vs سموحة – الساعة 8:00 مساءً

مباريات اليوم برشلونة ارسنال الدوري المصري الدوري الانجليزي

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

شوبير

شوبير: زيزو جاهز للمشاركة في القمة أمام الزمالك ومتمسك باللعب

النادي الأهلي

ممنوع الإقتراب.. إجراءات صارمة في الأهلي قبل قمة الزمالك 131

خوان ألفينا

طه إسماعيل: بيزيرا جناح خطير على الأهلي

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

