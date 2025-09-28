برشلونة وآرسنال الأبرز.. مباريات اليوم 28- 9- 2025 والقناة الناقلة

يشهد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 إقامة العديد من المباريات البارزة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وتتجه الأنظار إلى مباريات القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ونيوكاسل يونايتد وكذا في الدوري الإسباني تجمع بين برشلونة وريال سوسيداد.

الدوري الإنجليزي



أستون فيلا vs فولهام – الساعة 4:00 مساءً

نيوكاسل يونايتد vs أرسنال – الساعة 6:30 مساءً



الدوري الإسباني

رايو فاليكانو vs إشبيلية – الساعة 3:00 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 3

إلتشي vs سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساءً – beIN Sports HD 3

برشلونة vs ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs أوساسونا – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي



ساسولو vs أودينيزي – الساعة 1:30 مساءً

بيزا vs فيورنتينا – الساعة 4:00 مساءً

روما vs فيرونا – الساعة 4:00 مساءً

ليتشي vs بولونيا – الساعة 7:00 مساءً

ميلان vs نابولي – الساعة 9:45 مساءً

دوري أبطال أفريقيا



سيمبا التنزاني vs جابورون يونايتد – الساعة 4:00 مساءً

الهلال السوداني vs جاموس – الساعة 7:00 مساءً

أسيك ميموزا vs باور ديناموز – الساعة 7:00 مساءً

الاتحاد المنستيري vs إيست إيند ليونز – الساعة 7:00 مساءً

أهلي طرابلس vs دادجي – الساعة 9:00 مساءً

شبيبة القبائل vs بيبياني جولد ستارز – الساعة 10:00 مساءً

الدوري المصري



مودرن سبورت vs فاركو – الساعة 5:00 مساءً

غزل المحلة vs إنبي – الساعة 8:00 مساءً

وادي دجلة vs سموحة – الساعة 8:00 مساءً