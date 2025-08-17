قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد إعلان إغلاق شارع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أنه سيتم إغلاق شارع 26 يوليو بشكل كلي لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل – 6 أكتوبر وذلك في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان  لمدة (6 أيام) على النحو التالي:

توقيتات إغلاق شارع 26 يوليو 


1. المرحلة الأولى: ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17/8/2025 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.


2. المرحلة الثانية: ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 22/8/2025 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 24/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

كما قامت  الإدارة العامة للمرور بإجراء التحويلات المرورية التالية:

المسارات البديلة 
المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير نحو ميدان لبنان يتم تحويلها للدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.


المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.


وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

عقوبة السير عكس الإتجاه


نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.


وفى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. 

مرور القاهرة مرور الجيزة اغلاق شارع 26 يوليو فتح شارع 26 يوليو مسارات شارع 26 يوليو

