ضبط 500 كيلو أجزاء دواجن مجهولة المصدر في حملة لصحة القليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة علي محال الدواجن بشرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرص المديرية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناءا علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة نادية دانيال مدير الادارة الصحية بشبرا شرق.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن أجزاء دواجن مجهولة المصدر وغير أمنة علي صحة المواطنين، ويتم تداولها بطريقة غير صحيو، حيث تم التحفظ وسحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلي معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المجزر للشروط الصحية، كما تم تحرير محاضر لعدم حمل العمال شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية، والتوصية بغلق المحزر لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة، حيث أن استمرار تشغيله بهذه الصورة بشكل خطر داهم علي الصحه العامه وصحة المواطنين.

جاء ذلك بتنسيق كلا من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، وشارك في الحملة مكتب أغذية شبرا شرق أسامة حمدي رئيس المكتب، وأشرف أبو النور مفتش الاغذية.