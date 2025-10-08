ضبط 22 طن دقيق وسكر خلال حملة تموينية بالقليوبية

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة بناحية مركز طوخ، بناء على التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والتوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 أطنان سماد الفوسفات الأحادي المعدل 12.5% خامس أكسيد الفوسفور، وضبط 1.5 طن سكر أبيض، و500 لتر زيت طعام، و200 كرتونة مقرمشات سناكس، بدون فواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت بدون فواتير بمستودع أسمنت بناحية طوخ، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة، وضبط 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من المخابز البلدية بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المذكورة وتم تسليم المتهمين لمركز الشرطة، وتم التحفظ على التروسيكل لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط بقال تمويني بكمية 150 كجم سكر تمويني قام التاجر التمويني بتفريغها من عبواتها التموينية واعادة تعبئتها في أكياس أخرى لبيعها بالسعر الحر والاستفادة من فرق السعر، وتم التحفظ على الميزان المستخدم لهذا الغرض وكذا ماكينة لصق الأكياس وعبوات أكياس فارغة للسكر التمويني عددها 500 كيس بعد تفريغ محتوياته وعبوات أكياس فارغة عددها 350 كيس لتعبئتها وبيعها بالسعر الحر، كما قام بتجميع 348 زجاجة زيت تمويني خليط سعة الزجاجة 800 ملل وتجميع 120 كيلو سكر تمويني.

كما قامت إدارة تموين شبين القناطر بضبط 4920 كجم لسلع منها "1800 كجم مكرونة، 1320 كجم بن، 1500 كجم دقيق سياحي فاخر، 300 كجم ملح يودي"، بدون فواتير ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 660 علبة سجائر متنوعة، وضبط 10 زجاجات سعة اللتر لسائل إزالة الدهون منتهي الصلاحية، 29 كيس كيكة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملات مستمرة يوميًا لمواجهة أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.