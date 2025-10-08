قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 22 طن دقيق وسكر خلال حملة تموينية بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة بناحية مركز طوخ، بناء على التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والتوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 أطنان سماد الفوسفات الأحادي المعدل 12.5% خامس أكسيد الفوسفور، وضبط 1.5 طن سكر أبيض، و500 لتر زيت طعام، و200 كرتونة مقرمشات سناكس، بدون فواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت بدون فواتير بمستودع أسمنت بناحية طوخ، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة، وضبط 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من المخابز البلدية بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المذكورة وتم تسليم المتهمين لمركز الشرطة، وتم التحفظ على التروسيكل لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط بقال تمويني بكمية 150 كجم سكر تمويني قام التاجر التمويني بتفريغها من عبواتها التموينية واعادة تعبئتها في أكياس أخرى لبيعها بالسعر الحر والاستفادة من فرق السعر، وتم التحفظ على الميزان المستخدم لهذا الغرض وكذا ماكينة لصق الأكياس وعبوات أكياس فارغة للسكر التمويني عددها 500 كيس بعد تفريغ محتوياته وعبوات أكياس فارغة عددها 350 كيس لتعبئتها وبيعها بالسعر الحر، كما قام بتجميع 348 زجاجة زيت تمويني خليط سعة الزجاجة 800 ملل وتجميع 120 كيلو سكر تمويني.

كما قامت إدارة تموين شبين القناطر بضبط 4920 كجم لسلع منها "1800 كجم مكرونة، 1320 كجم بن، 1500 كجم دقيق سياحي فاخر، 300 كجم ملح يودي"، بدون فواتير ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 660 علبة سجائر متنوعة، وضبط 10 زجاجات سعة اللتر لسائل إزالة الدهون منتهي الصلاحية، 29 كيس كيكة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملات مستمرة يوميًا لمواجهة أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ماجى دويدار

شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

OpenAI

OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين طلبت مقترحات حول مراقبة وسائل التواصل

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

