بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين
عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره البوركيني يوم 9 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد الاتحاد البوركيني لكرة القدم الرابعة عصرًا موعدًا للمباراة، التي ستقام على ملعب 4 أغسطس بسعة 30 ألف متفرج، مع خطة لحشد أكبر عدد ممكن من الجماهير لدعم أصحاب الأرض، في ظل أهمية اللقاء لمشوار الفريق نحو التأهل.


يدخل منتخب مصر المواجهة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من ست مباريات، دون أي هزيمة، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل وحيد، وسجل 14 هدفًا مقابل هدفين فقط.


ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بـ11 نقطة، والفوز على الفراعنة سيقلص الفارق إلى نقطتين، ما ينعش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

برنامج الفراعنة في سبتمبر
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن قرر بدء المعسكر يوم 1 سبتمبر، استعدادًا لخوض مباراتين مهمتين في التصفيات:

مصر × إثيوبيا – 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي

بوركينا فاسو × مصر – 9 سبتمبر في واجادوجو

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي (فيفا) بتأكيد مواعيد المباراتين، ضمن البرنامج الزمني للجولتين السابعة والثامنة.


عقد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني والإداري لوضع الترتيبات النهائية لمعسكر سبتمبر، بهدف تجهيز المنتخب بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة، ومواصلة مشوار التألق في التصفيات، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في كأس العالم المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

منتخب مصر بوركينا فاسو موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

