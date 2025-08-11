سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزون لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبو الحسن

أكدت سمية صفوت عضو الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي أن المجلس الحالي بقيادة نصر أبوالحسن باع الفريق بالأساسيين والاحتياطي خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن لاعبي 2005 و 2007 هما اللاعبين الذين يشاركون مع الفريق.

وقالت عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: مجلس الإسماعيلي الحالي يعاني من أزمات كثيرة، وهناك انشقاق واضح بينهم، والنادي لو هبط هذا الموسم لن يتم انقاذه مجددًا. والجمعية العمومية قررت رحيل هؤلاء العناصر في المجلس الحالي، والبديل موجود بالطبع.

وأضافت: النادي الإسماعيلي بالنسبة لنا (وطن)، وهناك العديد من المشاكل في المجلس الحالي، وسيتم سحب الثقة منهم غدًا.

وواصلت: لن أذكر أي أسماء تستطيع انقاذ الإسماعيلي حاليا، ولكن بعد رحيل هذا المجلس هناك أشخاص قادرين على قيادة الدراويش، نجحنا في اقناعهم بخوض الانتخابات القادمة، من أجل اعادة النادي للمسار الصحيح.

وختمت حديثها: لا أعرف سر تمسك المجلس الحالي بالبقاء حتى الآن، الجميع يرى ضرورة رحيلهم منذ فترة طويلة وقبل القيد المحلي لضم صفقات جديدة، لكنهم حبوا الكرسي ورفضوا الرحيل لأجل مصلحة النادي.