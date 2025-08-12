كريم زكري: شخصية عمر الساعي تناسب المصري.. واللاعب ما زال "وزنه زائد"

أكد كريم زكري نجم المصري البورسعيدي السابق، أن الظروف لم تساعد عمر الساعي عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي.

وقال زكري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ابتعاد عمر الساعي عن المباريات مع الاهلي كان سببا واضحا في زيادة وزنه .

وأضاف: الأمور أصبحت افضل بالنسبة لعمر الساعي مع المصري بسبب وجود فرصة له في اللعب بشكل أساسي وهو السر في تألقه المباراة الماضية .

وتابع: مازال الوقت بدري للحديث عن مستوى عمر الساعي، وما زال الساعي وزنه زائد حتى مع المصري .

وواصل: ما يميز عمر الساعي هو أنه كواليتي مختلف عن باقي اللاعبين، ولاعب صاحب شخصية في الملعب وسيمثل اضافة قوية للمصري.

واكمل: شخصية عمر الساعي تناسب النادي المصري، والهدف الذي احرزه في المباراة الماضية يدل على موهبته.