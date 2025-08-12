قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن في موقع حريق هائل بمصنع للأحذية بالخانكة.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية حادث اندلاع حريق هائل شب بمصنع أحذية بمنطقة أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.


وقال المحافظ انه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وجارى الآن أعمال التبريد ، مشيرا إلي انه جارى تشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومعرفة أسباب نشوبه  وحصر الخسائر ، كما تم الدفع بعدد من لوادر مجلس المدينة لرفع آثار الحريق.


وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مصنع أحذية بمنطقة القلج بالخانكة حيث تم الدفع ب 15 سيارة إطفاء للسيطرة واخماد النيران.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة،
وانتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن و قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.


وتبيَّن من المعاينة أن الحريق شب فى مصنع للأحذية على مساحة 600 متر بمنطقة  أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من محتوياته دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

