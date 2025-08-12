محافظ القليوبية ومدير الأمن في موقع حريق هائل بمصنع للأحذية بالخانكة.. صور

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية حادث اندلاع حريق هائل شب بمصنع أحذية بمنطقة أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.



وقال المحافظ انه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وجارى الآن أعمال التبريد ، مشيرا إلي انه جارى تشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر ، كما تم الدفع بعدد من لوادر مجلس المدينة لرفع آثار الحريق.



وانتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير الأمن و قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.



وتبيَّن من المعاينة أن الحريق شب فى مصنع للأحذية على مساحة 600 متر بمنطقة أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من محتوياته دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.