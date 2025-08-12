الحجر الزراعي يطلق تدريبات جديدة بدعم الاتحاد الأوروبي

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق سلسلة تدريبات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع (EU ZIRA3A)، والذي يهدف إلى رفع وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الحجر الزراعي المصري، وتحسين أداء فاحصيه، وتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية ورصد المبيدات.

وأشار المنسي الى أن تلك التدريبات تأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالتزامن مع بدء موسم تصدير الرمان وفتح أسواق جديدة، أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم إطلاق أول تدريب لمجموعة تضم 30 فاحصاً من محافظات الصعيد (أسيوط، بني سويف، وسوهاج) على أحدث نظم الفحص والرقابة وأفضل الممارسات الزراعية وسحب العينات، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات التنمية المُنفذ للمشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية.

وأوضح المنسى ان المتدربين قد تلقوا على مدار يومين، تدريبا نظريا وعمليا، حيث تم تطبيق الممارسات في إحدى مزارع الرمان، كما ركز التدريب على متطلبات الممارسات الزراعية الجيدة، ونظم الفحص الظاهري، واشتراطات الدول المستوردة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على استمرار التنسيق مع مركز القاهرة لدراسات التنمية، لتنظيم حزمة التدريبات المتبقية، والمتفق عليها بين الجانبين في إطار المشروع.