مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم لقاءات توعية صحية للسيدات

تحت رعاية وحضور نيافة المطران توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظمت الإيبارشيّة سلسلة من اللقاءات التوعوية الصحية للسيدات، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين النساء، وتعزيز صحة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار العمل الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية، بمشاركة عدد من الخبراء، والمتخصصين، الذين قدموا محاضرات حول موضوعات صحية مختلفة، بما في ذلك الصحة النفسية، والصحة الجسدية، وطرق الوقاية من الأمراض.

لتعزيز الوعي الصحي

وخلال كلمته، أكد صاحب النيافة أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي الصحي بين النساء، مشيرًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تعمل دائمًا على دعم المجتمع، وتعزيز الصحة، والرفاهية للجميع.

وأعربت المشاركات عن تقديرهن لهذه اللقاءات، مشيرات إلى أنها كانت مفيدة جدًا في تعزيز الوعي الصحي بينهن، مقدمين الشكر إلى نيافة الأنبا توما، وكافة المنظمين.

وتعتبر هذه المبادرة جزءا من سلسلة من الأنشطة التي تنظمها مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، في مجال العمل الاجتماعي، والصحي.