رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم الثلاثاء  12 أغسطس 2025 فهي تشغل بال الكثير حيث يكثر البحث عنها وكذلك اسعار الغاز الطبيعي للسيارات والسولار ، والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا، في ظل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3أشهر إضافية.

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 

وأعلنت الحكومة تثبيت الأسعار الحالية والمعمول بها منذ أبريل الماضي حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال هذه المرحلة.

تمديد قرار لجنة التسعير 3 أشهر إضافية

ويذكر أن  الحكومة قد قررت سابقًا إلغاء الاجتماع المقرر للجنة التسعير التلقائي في يوليو 2025، وجرى تمديده إلى أكتوبر 2025، في محاولة لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد على أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 12  أغسطس 2025

تواصل محطات الوقود العمل بنفس أسعار البنزين والسولار المعلنة منذ آخر تعديل تم في أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا


أسعار السولار والمازوت وغاز السيارات

كما لم يطرأ أي تغيير على باقي أسعار المحروقات في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات: 7 جنيهات

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

وتُعد هذه الأسعار هي المعتمدة رسميًا من قِبل الحكومة، وتخضع للرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بها دون تجاوزات.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري التالي في أكتوبر 2025، وهو الموعد الجديد بعد تأجيل اجتماع يوليو، وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل ربع سنوي في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.

وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:

متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

تكلفة إنتاج ونقل الوقود محليًا

أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار في الفترة الحالية

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أن الدولة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو المحروقات حتى موعد الاجتماع القادم في أكتوبر، مؤكدًا أن قرار التمديد يستهدف حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تحركات السوق العالمي.

استقرار سعر البنزين حتى الربع الرابع من 2025

ويعد تثبت أسعار البنزين والسولار انعكاسا للتوجه الحكومي نحو تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطن ومراعاة تحركات السوق العالمي والأحداث التجارية والجيوسياسية العالمية.

