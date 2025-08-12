وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع سوريش ك. ريدي سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة ، و ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بسفير دولة الهند والوفد المرافق له ، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية للشركات والوحدات التابعة للوزارة ، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية .

توسيع شبكات الإنترنت

وخلال اللقاء أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى بما تشهده البنية التحتية التكنولوجية بالهند من تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال توسيع شبكات الإنترنت، والحرص على زيادة سعة تداول البيانات خلالها، وتعزيز جودة الاتصالات في ربوع البلاد، وفى هذا السياق أشار الوزير محمد صلاح إلى أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها شركة تويا تكنولوجى المتخصصة فى نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم و صيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع البيانات وتخزينها .

المشروعات القومية والتنموية بالدولة

كما تم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

تكنولوجيات حديثة

واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الوزارة تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك فى إطارتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم لإمتلاك القدرة فى مختلف أوجه المجالات التصنيعية.

مشروعات قومية كبرى

وأكد الوزير " محمد صلاح " على العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والهندي ، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق ، مشيراً فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة (أشوك ليلاند ) في مجال تصنيع محركات الديزل والتعاون القائم بين شركة حلوان للآلات والمعدات ( م/999 الحربى ) التابعة للوزارة وشركة بجاج الهندية وإحدى شركات القطاع الخاص لتصنيع المركبة الصديقة للبيئة ( كيوت ) ، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يتميز بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى .

توطين التكنولوجيات الحديثة

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تطلعه إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الشركات التابعة للوزارة ومثيلها من الشركات الهندية العاملة فى مجالات مماثلة ، كمــا تم خـلال اللقاء توجيــه الدعــوة للشركـــات الهنديـــة للمشاركــة فـــي معرض " EDEX 2025 " والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة .

من جانبه أكد سوريش ك. ريدي السفير الهندي في القاهرة، أن مصر تُعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر الطاقة والبنية التحتية المتطورة التي تدعم جذب الاستثمارات الصناعية، مضيفاً أن الشركات الهندية ترى في مصر قاعدة مثالية للاستثمار، ليس فقط بسبب موقعها، بل أيضًا بسبب ما توفره من كوادر إدارية متميزة ورغبة حقيقية في تطوير المهارات المحلية.

كما أشاد السفير الهندى بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى كافة القضايا الإقليمية والدولية، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير مستمر على مختلف الأصعدة، والعمل على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، مؤكدا على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تبادل الوفود الفنية بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الهندية للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة داخل شركات الإنتاج وتحديد موضوعات التعاون المشترك .