وزير الإنتاج الحربي: تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير إيوان فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالاستفادة من الخبرات العالمية و توطينها داخل العمليات التصنيعية المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.

إمكانيات تصنيعية و تكنولوجية و فنية على أعلى مستوى

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الشركات و الوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية و تكنولوجية و فنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان ، وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة للوزارة، و ذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية و التي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

الشراكات التصنيعية بين الإنتاج الحربي و الجانب الياباني

و أضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه توجد العديد من الشراكات التصنيعية بين الإنتاج الحربي و الجانب الياباني و التي أسفر عنها العديد من النجاحات و منها التعاون المشترك مع شركة "ميزوها " لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء ،و الذي يتم تصنيعه بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، مشيراً إلى أن هذا الجهاز تم إنتاجه من خلال جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام، مر خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطور ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70%، حيث تم تجربة و اختبار الجهاز في الأجواء المختلفة وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل و مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لمياه الشرب التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة و السكان، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية / العالمية) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية

و خلال اللقاء أشار الوزير محمد صلاح إلى أهمية الشراكة التي تجمع بين الخبرة اليابانية والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية التي تذخر بها وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع مستوى جودة الصناعات المحلية، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات اليابانية الرائدة والخبرات المتنوعة لتعزيز الصناعات المحلية وتطويرها بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة.

العلاقات (المصرية – اليابانية)

من جانبه، أعرب السفير الياباني إيوان فوميو عن حرص بلاده على دعم و تعزيز هذه الشراكة كجزء من العلاقات (المصرية – اليابانية) المتينة، معبراً عن تطلعه لمزيد من النجاحات في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تحقق تطلعات الجانبين، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر و احد أهم الأذرع الصناعية بالدولة ، من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج،

وأكد السفير الياباني بالقاهرة حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة و السفارة لدعم العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية و السعي إلى تذليل أي تحديات و الحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، و ذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا و عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني و هو ما يعطى دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين و رجال الأعمال في اليابان للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتحقيق مزيدا من النجاحات المشتركة.

