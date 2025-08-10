قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير إيوان فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالاستفادة من الخبرات العالمية و توطينها داخل العمليات التصنيعية المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.

إمكانيات تصنيعية و تكنولوجية و فنية على أعلى مستوى

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الشركات و الوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية و تكنولوجية و فنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان ، وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة للوزارة، و ذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية و التي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

الشراكات التصنيعية  بين الإنتاج الحربي و الجانب الياباني

و أضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه توجد العديد من الشراكات التصنيعية  بين الإنتاج الحربي و الجانب الياباني و التي أسفر عنها العديد من النجاحات  و منها التعاون المشترك مع شركة "ميزوها " لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء ،و الذي يتم تصنيعه بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، مشيراً إلى أن هذا الجهاز تم إنتاجه من خلال جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام، مر خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطور ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70%، حيث تم تجربة و اختبار الجهاز في الأجواء المختلفة وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل و مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لمياه الشرب التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة و السكان، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية / العالمية) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية

و خلال اللقاء أشار الوزير محمد صلاح إلى أهمية الشراكة التي تجمع بين الخبرة اليابانية والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية التي تذخر بها وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع مستوى جودة الصناعات المحلية، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات اليابانية الرائدة والخبرات المتنوعة لتعزيز الصناعات المحلية وتطويرها بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة.

 العلاقات (المصرية – اليابانية)

من جانبه، أعرب السفير الياباني  إيوان فوميو عن حرص بلاده على دعم و تعزيز هذه الشراكة كجزء من العلاقات (المصرية – اليابانية) المتينة، معبراً عن تطلعه لمزيد من النجاحات في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تحقق تطلعات الجانبين، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر و احد أهم الأذرع الصناعية بالدولة ، من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج،

وأكد السفير الياباني بالقاهرة حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة و السفارة لدعم العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية و السعي إلى تذليل أي تحديات و الحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، و ذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا و عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني و هو ما يعطى دفعة قوية للسعي  إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين و رجال الأعمال في اليابان للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتحقيق مزيدا من النجاحات المشتركة.
 

وزير الدولة للإنتاج الحربي السفير الياباني وزير الإنتاج الحربي الشراكات التصنيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

ترشيحاتنا

نبيل شعيل

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بالصور

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
نبيل شعيل

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد