جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة

كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، تعد صرح صناعي هام بالدولة بما تضمه من مسابك متخصصة ومجهزة على أعلى مستوى تلبي احتياجات قطاع التصنيع العسكري والمدني وتساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع العاملين بشركة حلوان للمسبوكات، وذلك لمتابعة سير العمل بالشركة.

قام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع باستطلاع أحوال العاملين المهنية والمعيشية، واطمأن منهم على سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للمسبوكات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإعلاء شأن الشركة والإنتاج الحربي ككل، كما استمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم موجهًا بدراستها والعمل على حلها وفقا للقواعد والقوانين المنظمة، مؤكدًا على اهتمامه بإتخاذ القرارات التي من شأنها ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بجميع الجهات التابعة، وإثابة العاملين المتميزين، مشددًا على أنه لم ولن يتهاون مع أي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له، لافتًا إلى أنه بالرغم من التحديات العالمية الراهنة التي نلمسها جميعًا إلا أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في "الإنتاج الحربي" بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وهو ما سيتحقق بمضاعفة العمل الدؤوب وجذب المزيد من الإستثمارات والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال اللقاء أصدر الوزير "محمد صلاح" مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وضرورة تبادل الخبرات والمعارف بين قدامى وشباب العاملين، إلى جانب التأكيد على ضرورة إلتزام جميع العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع  تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم التي تتطلب التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة، بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة، مشددًا على وجوب الإلتزام بإتباع إجراءات التخزين السليمة للأصناف والمواد بمخازن الشركة التابعة وذلك للحيلولة دون تراكمها خارج خلايا التخزين المناسبة وضمان عدم تعرضها للتلف بما يؤمّن عمل الشركة وكفالة التشغيل الآمن لها في الوقت الحالي والمستقبلي.

حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)

جدير بالذكر أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تضم عدة مسابك وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل لقطارات هيئة السكة الحديد)، وتنفرد الشركة بتصنيع بعض المنتجات الحصرية في مصر والشرق الأوسط على رأسها شمعات الرباط التي تستخدم لربط السفن بالموانئ، وكل هذه المنتجات يتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، ومن أحدث أوجه التطوير التي تمت بالشركة (مصنع 9 الحربي)، إنشاء محطة تجهيز الرمال الجديدة "فيوران" بمسبك "لوازم المحركات" والتى تعد أحد أهم مستلزمات صناعة الإنتاج حيث تهدف إلى رفع جودة المنتج النهائى بالمواصفات القياسية المطلوبة وتعمل هذه المحطة وفق أحدث تكنولوجيا الإنتاج بالرمال والتى تحد من الهالك فى الصناعة مما يؤدى الى تحسين الهيكل الاقتصادي للشركة وتقليل الخسائر.

الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربي محطة تجهيز الرمال الجديدة السكة الحديد

