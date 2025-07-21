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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهاز الهايبر باريك و250 سريرًا و36 ماكينة غسيل كلوي.. إضافة نوعية بالمركز الطبي للإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الحرص الدائم على أن يضم المركز الطبي التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجهزة طبية متطورة على أعلى مستوى ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين من أساتذة القوات المسلحة والجامعات المصرية وكوادر طبية وتمريض مَهرة لعلاج العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة.

وأضاف "صلاح الدين" خلال إجتماعه مع مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بمقر المركز بمنطقة حلوان، أن  المركز تقديم من خلاله خدمة طبية بأسعار مناسبة للمترددين على المركز من خارج الإنتاج الحربي خاصةً من القاطنين بمنطقة حلوان وهو الأمر الذي سيساهم في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة.

"جهاز الهايبر باريك"

تفقدية وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل بالمركز والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير والإنشاءات التي تتم داخل المركز، حيث تفقد التجهيزات التي تتم بوحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالى، "جهاز الهايبر باريك" و الذي يستخدم  لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات الطبية.

جهاز الأكسجين عالى الضغط

ويعد جهاز الأكسجين عالى الضغط المشار إليه هو الوحيد المتواجد بمنطقة جنوب القاهرة وحتى محافظات الصعيد، كما يعد من أهم الطرق العلاجية المستخدمة في العديد من الأمراض و منها (التسمم بأول أكسيد الكربون - الجروح المزمنة - التهابات الأنسجة الرخوة - التهابات العظام - التقرحات الناتجة عن السكري - الإصابات الرياضية - نقص الأكسجين الحاد - بعض أنواع السرطان -  التهاب الأذن الوسطى - التهاب الجلد – التوحد).

 شبكة الغازات الطبية والهواء

كما تفقد الوزير محمد صلاح عملية الإحلال والتجديد التي تتم داخل شبكة الغازات الطبية والهواء، لرفع كفاءتها وتطويرها، كما قام بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي ومحطة تنقية المياه الخاصة بالوحدة، وكذا مخازن التموين الطبي الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

تحسين الخدمة الطبية المقدمة

وجه الوزير بضرورة الحرص على حُسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز ووجوب التعاون والتكامل للاستمرار في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكداً أن المركز الطبى التخصصي للإنتاج الحربي يعد منشأة طبية عريقة يجب الحفاظ على مكانتها المتميزة بالقطاع الصحي والحفاظ على المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية المأمولة وتأدية الرسالة السامية المنوط بها تنفيذها على أكمل وجه.

وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي المركز الطبي التخصصي جهاز الهايبر باريك

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