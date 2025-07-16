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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لمتابعة سير العمل.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة أبي قير للصناعات الهندسية

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع الحرص على التطوير المستمر لخطوط الإنتاج بكافة الشركات والوحدات التابعة للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع بما يساهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المخططة التي قام بها الوزير لشركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي).


استهل الوزير "محمد صلاح" زيارته لشركة أبي قير للصناعات الهندسية بعقد اجتماع مع المهندس محمد الخراشي رئيس مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات المعنية، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب البيانات والمعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.


وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بكل الشركات والوحدات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.


وخلال الاجتماع ، استمع الوزير لآراء ومقترحات عدد من رؤساء القطاعات بالشركة ، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لدراسة وتنفيذ أية أفكار لمشروعات وشراكات تحقق الجدوى الاقتصادية وتعود بالنفع على الإنتاج الحربي.


وعقب الاجتماع، قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج والورش بالشركة والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية ويتوفر بها مهندسون وعاملون على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.


وخلال الجولة وجّه الوزير بضرورة استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها، والمداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، مشددًا على وجوب التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.


وفي نهاية الجولة حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على عقد لقاء مع العاملين بالشركة بهدف تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم والتوجيه بدراستها والعمل على حلها وفقا للقواعد والقوانين، كما وجه الوزير بضرورة السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.


جدير بالذكر أن شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) أنشئت عام 1954 بهدف المساهمة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، وكغيرها من شركات الإنتاج الحربي يتم الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها من خلال إنتاج منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتعمل على المساهمة فى تحسين الاقتصاد القومي، حيث تضم الشركة خطوط إنتاج خرطوش الصيد والرماية، وخطوط تصنيع المخابز الآلية والنصف آلية، وورشة إنتاج رش بنادق الهواء، وعــلب الأيروسـول، وعلب الأغذية، وتجهيزات سيارات التطهير   (ARS)، ومقطورة الطهي المتنقل، وأوعية الألومنيوم.


رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبي قير للصناعات الهندسية مصنع 10 الحربي تحسين الاقتصاد الطاقات الإنتاجية الإنتاج الحربي

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