قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات | استعلم عن مجموعك هنا
بعد ارتفاعها رسميًا.. أسعار سجائر الشرقية للدخان وفيليب اليوم الاثنين
مهندسين وفنيين وصرافي تذاكر.. رابط التقديم على وظائف المونوريل 2025
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
القبض على مطرب المهرجانات أمين خطاب بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات بالشيخ زايد
وزير الرياضة: مشروع 30 يوم تحدي من المبادرات المؤثرة في حياة ونمط الشباب
محمد صلاح الأغلى في فانتازي البريميرليج بعد موسم استثنائي
حفلات الساحل الشمالي تحرج الموسيقيين .. وقرارات عاجلة من مصطفى كامل
تحذيرات جديدة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر لمدة أسبوع
كامل الوزير يبحث مع ولي عهد الكويت الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ بمصر
مصر و نيجيريا تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقب ترؤسه مجلس إدارة المركز .. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة
كريم الخطيب

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بمقر المركز بمنطقة حلوان.

وفي بداية اللقاء توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتحية للكوادر الطبية والإداريين بالمركز، واستمع إلى ما استعرضه الدكتور علاء محمد الديب، مدير المركز، من ملفات العمل والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها وكذا خطة تأهيل وتدريب العاملين لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمركز.

أكد الوزير "محمد صلاح" على الحرص الدائم على أن يضم المركز الطبي التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجهزة طبية متطورة على أعلى مستوى ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين من أساتذة القوات المسلحة والجامعات المصرية وكوادر طبية وتمريض مَهرة لعلاج العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة وتقديم خدمة طبية بأسعار مناسبة للمترددين على المركز من خارج الإنتاج الحربي خاصةً من القاطنين بمنطقة حلوان وهو الأمر الذي سيساهم في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة.

وعقب الاجتماع قام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير والإنشاءات التي تتم داخل المركز، حيث تفقد التجهيزات التي تتم بوحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالى، (جهاز الهايبر باريك) و الذي يستخدم  لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات الطبية، و يعد جهاز الأكسجين عالى الضغط المشار إليه هو الوحيد المتواجد بمنطقة جنوب القاهرة وحتى محافظات الصعيد، كما يعد من أهم الطرق العلاجية المستخدمة في العديد من الأمراض و منها (التسمم بأول أكسيد الكربون - الجروح المزمنة - التهابات الأنسجة الرخوة - التهابات العظام - التقرحات الناتجة عن السكري - الإصابات الرياضية - نقص الأكسجين الحاد - بعض أنواع السرطان -  التهاب الأذن الوسطى - التهاب الجلد – التوحد).

كما تفقد الوزير محمد صلاح عملية الإحلال والتجديد التي تتم داخل شبكة الغازات الطبية والهواء، لرفع كفاءتها وتطويرها، كما قام بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي ومحطة تنقية المياه الخاصة بالوحدة، وكذا مخازن التموين الطبي الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال الجولة وجه الوزير بضرورة الحرص على حُسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز ووجوب التعاون والتكامل للاستمرار في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكداً أن المركز الطبى التخصصي للإنتاج الحربي يعد منشأة طبية عريقة يجب الحفاظ على مكانتها المتميزة بالقطاع الصحي والحفاظ على المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية المأمولة وتأدية الرسالة السامية المنوط بها تنفيذها على أكمل وجه.

المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي

و الجدير بالذكر أن المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي مكون من دور أرضي وعدد (6) أدوار متكررة تضم عدد (25) عيادة خارجية بالإضافة إلى وحدات طبية وأقسام خاصة مثل (العناية المركزةICU، الرعاية المركزة للأطفال PICU، الأطفال المبتسرين، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلب CCU، الطوارئ، القساطر المخية)، كما يضم أقسام داخلية تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية في تخصصات (الباطنة العامة، الأطفال، المخ، الأعصاب، الرمد، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء و التوليد، جراحة المخ و الأعصاب، جراحة القلب و الصدر، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، الأسنان و جراحة الوجه، جراحة الأنف و الأذن والحنجرة)، كما تم توسعة مبنى الكلى و زيادة الطاقة الاستيعابية له ليصبح المركز يضم أكبر وحدات للغسيل الكلوي حيث تم رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي من (30) ماكينة إلى (36) ماكينة غسيل كلوى و جاري استكمال التوسعة للوصول إلى (50 ) لتصبح وحدة الغسيل الكلوى التابعة للمركز الطبي التخصصي من أكبر الوحدات  على مستوى الجمهورية من حيث عدد الأجهزة، بالإضافة إلى مركز للأشعة وآخر للمعامل والذي يتم من خلاله القيام بجميع أنواع التحاليل الطبية الأساسية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز الطبي التخصصي عدد (250) سرير موزعة على غرف للمرضى مجهزة على أعلى مستوى.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي المركز الطبي التخصصي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى حلوان الخدمة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

غزة

حماس: نرحب بالبيان المشترك الذي أصدرته 25 دولة ومطالبته بإنهاء الحرب على غزة فورا

صواريخ

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة

غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل ممنهج

بالصور

محمد صلاح الأغلى في فانتازي البريميرليج بعد موسم استثنائي

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة نقل بالطريق الاقليمي

السيارة
السيارة
السيارة

إصابة سيد رجب خلال تصوير مشاهد فيلم شلة ثانوي

إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب

لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
الكركديه

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد