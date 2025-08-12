المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، أن قضاة المحكمة المركزية يلزمون نتنياهو بالمثول أمام المحكمة 3 جلسات أسبوعية لبحث ملفاته الجنائية بدءا من نوفمبر.

وسط تفاقم الأزمة في قطاع غزة، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدفع بمخططه لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، معتبرًا أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه وإنهاء ما يصفه بحكم حركة حماس.

ويؤكد أن الهدف المعلن ليس فرض سيادة إسرائيلية كاملة على القطاع، بل "تحريره" وفق تعبيره، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية باتت تفرض سيطرتها على ما يقارب ثلاثة أرباع مساحته، مع خطط للتقدم نحو المناطق المتبقية، بما فيها قلب مدينة غزة.