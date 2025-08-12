سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس، بدون مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: بيع 5234 جنيه – شراء 5211 جنيه

عيار 22: بيع 4798 جنيه – شراء 4777 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5234 جنيه 5211 جنيه عيار 22 4798 جنيه 4777 جنيه عيار 21 4580 جنيه 4560 جنيه عيار 18 3926 جنيه 3909 جنيه عيار 14 3053 جنيه 3040 جنيه عيار 12 2617 جنيه 2606 جنيه الاونصة 162805 جنيه 162094 جنيه الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه الأونصة بالدولار 3357.26 دولار

عيار 21: بيع 4580 جنيه – شراء 4560 جنيه

عيار 18: بيع 3926 جنيه – شراء 3909 جنيه

عيار 14: بيع 3053 جنيه – شراء 3040 جنيه

عيار 12: بيع 2617 جنيه – شراء 2606 جنيه

الأونصة: بيع 162805 جنيه – شراء 162094 جنيه

سعر الجينه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: بيع 36640 جنيه – شراء 36480 جنيه

الأونصة بالدولار: 3357.26 دولار