اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس، بدون مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: بيع 5234 جنيه – شراء 5211 جنيه

عيار 22: بيع 4798 جنيه – شراء 4777 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245234 جنيه5211 جنيه 
عيار 224798 جنيه4777 جنيه 
عيار 214580 جنيه4560 جنيه 
عيار 183926 جنيه3909 جنيه 
عيار 143053 جنيه3040 جنيه 
عيار 122617 جنيه2606 جنيه 
الاونصة162805 جنيه162094 جنيه 
الجنيه الذهب36640 جنيه36480 جنيه 
الأونصة بالدولار3357.26 دولار

عيار 21: بيع 4580 جنيه – شراء 4560 جنيه

عيار 18: بيع 3926 جنيه – شراء 3909 جنيه

عيار 14: بيع 3053 جنيه – شراء 3040 جنيه

عيار 12: بيع 2617 جنيه – شراء 2606 جنيه

الأونصة: بيع 162805 جنيه – شراء 162094 جنيه

سعر الجينه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: بيع 36640 جنيه – شراء 36480 جنيه

الأونصة بالدولار: 3357.26 دولار

