نائب: زيادة حجم الصادرات الزراعية فرصة ذهبية للتوسع في التصنيع الغذائي

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن إعلان وزارة الزراعة عن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلي حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، يأتى نتيجة لما تبذله الدولة من جهود كبيرة في القطاع الزراعي.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الزيادة الملحوظة في حجم وقيمة صادراتنا الزراعية هي شهادة حقيقية على جهود الدولة والمزارعين والمصدرين المصريين، وتؤكد على جودة منتجاتنا وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع، هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج رؤية استراتيجية وسياسات متكاملة داعمة لقطاع الزراعة، يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد، سواء عبر التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك في إنشاء محطات معالجة المياه بهدف مواجهة أزمة نقص المياه، إلى جانب جهود الدولة بتطوير البنية التحتية الزراعية والتوسع الرأسي عبر البحث العلمى في القطاع الزراعى وكذلك والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.

وأضاف الجبلى، أن تحقيق هذا النجاح يدفعنا إلى التطلع للمزيد. داعيا إلي زيادة حجم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعظيم الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، من خلال إنشاء استثمارات جديدة في مجال التصنيع الغذائي لاستغلال المحاصيل الزراعية وزيادة القيمة المضافة عليها من خلال مراحل التصنيع ومضاعفة حجم التصدير الزراعى.

وأشار إلي ضرورة التركيز على الصناعات الغذائية التحويلية التي تضيف قيمة أكبر لمنتجاتنا الزراعية، وفى نفس الوقت تكون مطلوبة للتصدير.

وأوضح، أن مستقبل مصر الاقتصادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتنا على زيادة صادراتنا، وقطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.