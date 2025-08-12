أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 أغسطس 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.





وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:





عيار 24: 5257 جنيهًا للجرام





عيار 22: 4820 جنيهًا للجرام





عيار 21: 4600 جنيهًا للجرام





عيار 18: 3942 جنيهًا للجرام





عيار 14: 3065 جنيهًا للجرام





عيار 12: 2628 جنيهًا للجرام





الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36800 جنيهًا









وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3372 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.