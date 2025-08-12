نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس، بدون مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: بيع 5234 جنيه – شراء 5211 جنيه

عيار 22: بيع 4798 جنيه – شراء 4777 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: بيع 4580 جنيه – شراء 4560 جنيه

عيار 18: بيع 3926 جنيه – شراء 3909 جنيه

عيار 14: بيع 3053 جنيه – شراء 3040 جنيه

عيار 12: بيع 2617 جنيه – شراء 2606 جنيه

الأونصة: بيع 162805 جنيه – شراء 162094 جنيه

سعر الجينه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: بيع 36640 جنيه – شراء 36480 جنيه

الأونصة بالدولار: 3357.26 دولار