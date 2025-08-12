نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس، بدون مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم
عيار 24: بيع 5234 جنيه – شراء 5211 جنيه
عيار 22: بيع 4798 جنيه – شراء 4777 جنيه
سعر الذهب عيار 21 اليوم
عيار 21: بيع 4580 جنيه – شراء 4560 جنيه
عيار 18: بيع 3926 جنيه – شراء 3909 جنيه
عيار 14: بيع 3053 جنيه – شراء 3040 جنيه
عيار 12: بيع 2617 جنيه – شراء 2606 جنيه
الأونصة: بيع 162805 جنيه – شراء 162094 جنيه
سعر الجينه الذهب اليوم
الجنيه الذهب: بيع 36640 جنيه – شراء 36480 جنيه
الأونصة بالدولار: 3357.26 دولار
