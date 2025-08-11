قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظوظ يغسل 100 مليون جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وقرار حكومي مرتقب بشأنها
مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح
ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا طفيفا، وسط متابعة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية. 

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

ووفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيه للبيع و5211 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 4798 جنيه للبيع و4777 جنيه للشراء.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلي، نحو 4580 جنيه للبيع و4560 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 3926 جنيه للبيع و3909 جنيه للشراء.

أما عيار 14 فقد سجل 3053 جنيه للبيع و3040 جنيه للشراء، وعيار 12 بلغ 2617 جنيه للبيع و2606 جنيه للشراء.

ووصل سعر الأونصة في السوق المحلي إلى 162805 جنيه للبيع و162094 جنيه للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 36640 جنيه للبيع و36480 جنيه للشراء، في حين بلغت الأونصة بالدولار 3359.99 دولار.

ويختلف سعر الذهب من محل إلى آخر نتيجة عدة عوامل، أبرزها تفاوت قيمة المصنعية بين التجار، واختلاف هامش الربح، والتكاليف التشغيلية التي تختلف باختلاف المناطق، إلى جانب مستوى الخدمة وجودة المشغولات، فضلا عن العروض أو الخصومات الموسمية التي قد تقدمها بعض المحلات.

ويعد الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحظى عيار 21 بأعلى نسبة طلب في المشغولات والجنيهات الذهبية، في حين يفضل الكثيرون عيار 18 لما يتميز به من تصميمات عصرية وأسعار مناسبة مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وعلى الرغم من أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت لتسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، فإن السوق المحلي شهد تراجعا طفيفا نتيجة عوامل عدة، من بينها تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة المعروض من الذهب، وتراجع الطلب المحلي مع استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وعالميا، جاء هذا الارتفاع مدعوما بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أسعار الذهب في مصر اليوم في مصر مصنعية جرام الذهب

