يبحث عدد كبير جدا من الراغبين في التقديم بكلية الشرطة، عن تفاصيل ما أعلنتة أكاديمية الشرطة بفتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، في إطار خطة وزارة الداخلية لتأهيل جيل جديد من الضباط القادرين على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة، وتطوير المنظومة الشرطية بما يواكب المتغيرات المحلية والعالمية.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، ما أثار اهتماما واسعا بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة شروط القبول وخطوات التقديم.

كلية الشرطة

شروط القبول بكلية الشرطة 2025

حددت الأكاديمية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين بالميلاد، وحسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تم فصله من وظيفة حكومية بقرار تأديبي أو حكم نهائي.

كما يشترط ألا يكون متزوجا أثناء فترة الدراسة، وألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى استيفاء معايير اللياقة البدنية والصحية المقررة.

اختبارات القبول

يمر المتقدم بعدة مراحل من الاختبارات الدقيقة تشمل اختبار القدرات التحريري لقياس الثقافة العامة، وقياسات الطول والقوام، والكشف الطبي أمام لجنة متخصصة، والكشف النفسي، ثم الاختبار الرياضي، يليه اختبار السمات الشخصية والقدرات العقلية، وصولا إلى الكشف الطبي المتقدم واختبار الهيئة الذي يحدد المرشحين النهائيين وفقا لمعايير الجاهزية والكفاءة.

المزايا الممنوحة لطلاب الكلية

يحصل المقبولون في كلية الشرطة على رعاية صحية متكاملة لهم ولأسرهم داخل مستشفيات الشرطة، إلى جانب رعاية رياضية واجتماعية من خلال نوادي الشرطة وخدمات المصايف والرحلات، كما تتاح لهم فرص الحج والعمرة، والدراسات العليا، والبعثات الخارجية.

وتوفر الأكاديمية دعما أكاديميا وتدريبيا متطورا يدمج بين الجوانب النظرية والعملية.

تسهيلات التقديم 2025

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتقديم عدد من التسهيلات للمتقدمين، منها توفير كتيب إرشادي يوضح خطوات وإجراءات التقديم، وإعلان نتائج ومواعيد الاختبارات إلكترونيا لتقليل مشقة السفر، إضافة إلى تجهيز منافذ خدمية داخل الأكاديمية لاستخراج المستندات اللازمة مثل القيد العائلي وصحيفة الحالة الجنائية.