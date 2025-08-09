الشرطة البريطانية تعتقل 50 متظاهرا لاحتجاجهم على حظر منظمة "فلسطين أكشن"

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت أكثر من 50 شخصا كانوا يتظاهرون خارج البرلمان احتجاجا على قرار بريطانيا بحظر أنشطة منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين.



في سياق أخر، تعتزم أيرلندا المضي قدمًا في تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوا في الكونجرس الأمريكي تطالب بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار القانون.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، إن بلاده "تنوي" متابعة إقرار مشروع القانون رغم المعارضة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعدما أقرت حكومتها خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وأضاف هاريس إن أيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "الشعب في أيرلندا وأوروبا وحول العالم يشعرون بغضب شديد إزاء الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا".

وتابع: "تذكروا أن أيرلندا ليست وحدها؛ فسلوفينيا اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتبعها بلجيكا، ونحن نعتزم المضي قدما في تشريعنا".