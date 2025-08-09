قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع

محمد على

أدانت عدة دول عربية وإسلامية، اليوم السبت، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، واصفةً إياها بـ"التصعيد الخطير".

وأكدت 20 دولة، منها مصر والسعودية وتركيا، إن الخطة تُشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولةً لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع في انتهاكٍ للشرعية الدولية".

وقال محرر موقع أكسيوس الأمريكي باراك رافيد إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي رئيس الوزراء القطري اليوم السبت في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأكدت منظمة أونروا أن عمليات الإنزال الجوي في غزة مستمرة رغم تحذيرات هيئات دولية من أنها باهظة التكلفة وغير فعالة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيـــدًا و 491 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,369 شهيـــدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهــــــداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيـــــدًا و 40,809 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهـــــيدًا و 341 إصابة.

وذكرت أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات: 1,743 شهيــــدًا وأكثر من 12,590 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في غزة أنه سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.
 

مي عمر
فيات
داليا البحيري
محمد رمضان مع عائلة ترامب
