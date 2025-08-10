قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
"الهيئة الوطنية" تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ .. الثلاثاء
استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني
بينهم طفلة .. إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني

محمد على

شهد مركز شرطة سراوان في جنوب شرق إيران محاولة اقتحام من قبل مجموعة من الإرهابيين، مما أثار حالة من القلق في المنطقة.

تأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في إيران، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الأمن في المناطق الحدودية.
قالت وكالة تسنيم الأيرانية: إرهابيون حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة تسنيم أن محاولة الاقتحام أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين واعتقال 2 ومقتل أحد أفراد الشرطة.

تعتبر سراوان منطقة حساسة نظرًا لقربها من الحدود مع باكستان، حيث تنشط جماعات مسلحة في تلك المناطق.

تعمل السلطات الإيرانية على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة.
 

