مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني

شهد مركز شرطة سراوان في جنوب شرق إيران محاولة اقتحام من قبل مجموعة من الإرهابيين، مما أثار حالة من القلق في المنطقة.

تأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في إيران، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

قالت وكالة تسنيم الأيرانية: إرهابيون حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة تسنيم أن محاولة الاقتحام أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين واعتقال 2 ومقتل أحد أفراد الشرطة.

تعتبر سراوان منطقة حساسة نظرًا لقربها من الحدود مع باكستان، حيث تنشط جماعات مسلحة في تلك المناطق.

تعمل السلطات الإيرانية على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة.

