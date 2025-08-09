قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة

بيتر تاتو
بيتر تاتو
رامي المهدي

أنهى البلوجر “بيتر ليتو” الشهير بـ"بيتر تاتو"، إجراءات إخلاء سبيله، وخرج منذ قليل من قسم شرطة مصر الجديدة.

وقال مينا ناجي، محامي بيتر تاتو، لـ"صدى البلد"، إن موكله أنهى إجراءات خروجه؛ بعدما سدد الضمان المالي الـ 10 آلاف جنيه، التي قررتها جهات التحقيق، في القضية رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.

10 قرارات من النيابة.. تفاصيل إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو 

قال مينا ناجي، المحامي بالنقض ومحامي المتهم بيتر ليتو، إن النيابة العامة أصدرت عدة قرارات في القضية، جاءت على النحو التالي:

1- إخلاء سبيل المتهم بيتر ليتو إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه.

2- إيداع مبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون جنيهًا خزينة المحكمة لحين الفصل في القضية.

3- إيداع مبلغ واحد دولار أمريكي بحساب النيابة العامة لدى البنك العربي الأفريقي لحين الفصل في القضية.

4- إرسال محتوى الحرز رقم 2/123، 8، 10 إلى المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (Eg-CERT) لبيان ما إذا كان يحتوي على صور أو مقاطع مصورة أو رسائل تتعلق بالقضية محل التحقيق، الخاصة بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يُعد تقرير فني بالفحص ويُعرض فور الانتهاء منه.

5- إرسال حرز الحقن الطبية "السرنجات" إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى تحديد نوعها والجدول المدرجة به.

6- إرسال حرز الذاكرة الوميضية إلى قسم المساعدات الفنية بإدارة تكنولوجيا المعلومات لتفريغ محتواها وبيان ما إذا كان يحتوي على صور أو مقاطع مصورة أو رسائل تتعلق بالقضية، مع إعداد تقرير فني بالفحص.

7- تكليف أحد الضباط بإعادة تحريز عدد 2 ماكينة سداد فوري وإيداعها مخزن النيابة العامة لدى القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.

8- تكليف أحد الضباط بإعادة تحريز محاقن الوشم والحبارات وأنابيب ألوان الوشم، وكذلك حرز الواقي الذكري، وإيداعها مخزن النيابة لدى القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.

9- التحفظ على المحل الخاص بالواقعة الكائن في 46 شارع عبد العزيز الهواري خلف مستشفى فلسطين بمصر الجديدة لحين صدور قرار آخر بشأنه.

10- الاستعلام من حي مصر الجديدة عما إذا كان قد صدر للمحل المذكور ثمة تراخيص من عدمه، وموافاة النيابة بالرد رسميًا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"بيتر تاتو"؛ بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، بناءً على بلاغات قانونية تتهمه بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يُخلّ بالآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور».

وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات إلى مكتب النائب العام، تتهم "بيتر تاتو" بإنشاء حسابات إلكترونية استخدمها لبث محتوى اعتُبر خادشًا للحياء، ويحض على هدم القيم الدينية والمجتمعية؛ ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض عليه تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

