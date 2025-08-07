مصرع سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزل في البراجيل.. صور

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما في انهيار سقف منزل بمنطقة البراجيل في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة ونجحت قوات الانقاذ البري في انتشال ٢ مصابين ونقلهما إلى المستشفى الا انهما فارقا الحياة.

انهيار عقار في البراجيل

و انهار صباح اليوم جزء من عقار سكني مكون من طابقين في منطقة البراجيل بأوسيم وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعمة بقوات الانقاذ البري وسيارات الاسعاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانهيار عقار مأهول بالسكان، مكون من طابقين وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين انهيار سقف غرفة في عقار مكون من طابقين، ونجحت قوات الدفاع من انتشال 2 مصابين "سيدة وابنها" من أسفل الأنقاض وجرى نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية، الا انهما فارقا الحياة متاثرين بإصابتهما وتواصل قوات الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.