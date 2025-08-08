مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة من جالبى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مصرعة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصر جنائى شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار مخدرات ، سلاح نارى ، إطلاق أعيرة نارية") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش – الشابو" – 31 قطعة سلاح نارى "7 بنادق آلية – 11 بندقية خرطوش –

13 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.