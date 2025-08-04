مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات" بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه.. وعُثر بحوزته على (19 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس" – بندقية آلية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (7) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية لجالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.