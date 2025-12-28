قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
أخبار البلد

إيمان كريم: التعاقد مع عدد من ذوي الإعاقة للعمل بهيئة قضايا الدولة

الدكتورة إيمان كريم والمستشار حسين مدكور
الدكتورة إيمان كريم والمستشار حسين مدكور
الديب أبوعلي

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة ندوة ومعرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شارك بالمعرض 25 عارضّا من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما ضم المعرض عددًا من المنتجات والمشغولات اليدوية المصُنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت هذه المنتجات بين الملابس، والمنتجات الجلدية والخشبية، والاكسسوارات، والمنسوجات، والخزف، والصدف، والعطور، وغيرها من المنتجات، التي تتسم بالبراعة والمهارة في التصميم، والجودة في الإنتاج.

وقد حضر فعاليات الندوة والمعرض الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة مي مروان رئيس إدارة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة بالهيئة، والمستشار حسن أبو رحاب رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار محمد عامر رئيس إدارة شئون المقرات بالهيئة، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعددًا من قيادات المجلس، وهيئة قضايا الدولة.

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،  الشكر والتقدير للسيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، على اهتمامه وحرصه على تنظيم هذه الاحتفالية لتكريم النماذج المشرفة من الأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين، في رسالة واضحة تؤكد أن التميز لا يعرف عائقًا، وأن الإعاقة لا تلغي القدرة ولا الطموح، مثمنة قراره بالتعاقد مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل داخل هيئة قضايا الدولة، مشيرة إلى أنه يعكس إيمانًا حقيقيًا بمبدأ الدمج، ويُترجم نصوص الدستور والقانون إلى واقع عملي، ويؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في مسيرة العمل والعطاء.

وأكدت "كريم" على الدور الهام لهذه المعارض لأنها تسهم في تعزيز الدمج المجتمعي، وتعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، كما أنهم تسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتثبت أنهم فاعلين في المجتمع وقادرين على العمل، لافته أن المجلس يحرص على التعاون مع الوزارات  والمؤسسات والجهات المعنية في الدولة، لتنظيم العديد من هذه المعارض لتشجبع فكرة ريادة الأعمال.

ومن جانبه، رحب المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بالتعاون المشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وإقامة هذه الاحتفالية، والتي تمثل محطة مهمة للتأكيد على أن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق أصيل وواجب وطني، ومسئولية مشتركة، لأن المجتمع القوي هو الذي يفتح المجال أمام جميع أبنائه للمشاركة الفعالة دون تمييز، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تأتي لتكريم أبناء أعضاء هيئة قضايا الدولة من ذوي الإعاقة المتفوقين دراسياً ورياضياً وفنياً ووظيفياً، إيماناً من الهيئة بقيمة العطاء والتميز، وكذا تكريم أسرهم لما قدمه أبناؤهم من نماذج مشرفة تعكس الإرادة الحقيقية للنجاح في مجالات مختلفة.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تكريم أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيداً على حرص الهيئة لترسيخ ثقافة التقدير ودعم النماذج الإيجابية خاصة القصص الملهمة التي لا تعرف عائقاً، موجهاً رسالته للأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم شركاء أصيلون في بناء هذا الوطن وما تحققونه من إنجازات هو مصدر فخر لنا جميعاً.

كما أكد المستشار حسين مدكور على إلتزام الهيئة بمواصلة دعم كل المبادرات الهادفة لتحقيق بيئة مؤسسية دامجة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

فيما أشار المستشار حسن أبو رحاب رئيس نادي قضايا الدولة، أن الاختلاف قوة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة طاقات ملهمة ومبدعة، وأنهم قادرين على الإبداع والتميز في أي وقت تتوافر فيه الفرص لهم، مؤكدًا على التزام الهيئة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة داعمة ودامجة لهم.

الجدير بالذكر أن الاحتفالية والمعرض يأتيان في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة خلال أكتوبر الماضي، بهدف تهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة للعاملين في الهيئة، وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، لتحقيق التكامل القانوني، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم المستشار حسين مدكور هيئة قضايا الدولة

