انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا.

وسجل جرام الذهب من عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 4620 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3960 جنيهًا، وذلك بفارق تقريبي يبلغ 20 جنيهًا بين سعر البيع والشراء.

وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح صاحب احد محلات الذهب أن السبائك الذهبية من عيار 24 تبدأ أسعارها من 5280 جنيهًا للجرام.

وأشار إلى أن أوزان السبائك تتراوح من جرام واحد وتصل حتى الكيلو، إلا أنه لا يفضل شراء السبائك التي تقل عن الجرام، نظرًا لارتفاع تكلفة المصنعية التي قد تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه.

وأكد مصطفى أن عيار 18 يُعد الخيار الأنسب لمن يرغب في اقتناء مشغولات ذهبية تجمع بين السعر المناسب والتصميم المتنوع، لافتًا إلى أن كبرى الشركات مثل لازوردي وإيجيبت جولد وكينج توفر تشكيلات واسعة تشمل الخواتم، الأساور، والقلادات.

وفيما يخص الفرق بين الذهب الجديد والمستعمل، أشار إلى أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على أمانة التاجر، لكنه يمكن تمييز المستعمل من خلال وجود خدوش أو تغير في اللون أو انحناء طفيف بالقطعة.

وأضاف أن اختلاف ألوان الذهب يرجع إلى نسبة المعادن المضافة خلال عملية التصنيع، موضحًا أن زيادة نسبة الفضة تُكسب الذهب لونًا أفتح، بينما تضيف النحاس لونًا أغمق، دون التأثير على عيار الذهب نفسه.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أرخص شبكة حاليًا تقتصر على الدبلة والمحبس، ويتراوح سعرها بين 10 إلى 12 ألف جنيه، فيما قد يصل السعر إلى نحو 25 ألف جنيه في حال إضافة خاتم، وتُصنع هذه المشغولات غالبًا من عيار 18.