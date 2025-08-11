قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
توك شو

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا.

وسجل جرام الذهب من عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 4620 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3960 جنيهًا، وذلك بفارق تقريبي يبلغ 20 جنيهًا بين سعر البيع والشراء.

وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح صاحب احد محلات الذهب أن السبائك الذهبية من عيار 24 تبدأ أسعارها من 5280 جنيهًا للجرام.

وأشار إلى أن أوزان السبائك تتراوح من جرام واحد وتصل حتى الكيلو، إلا أنه لا يفضل شراء السبائك التي تقل عن الجرام، نظرًا لارتفاع تكلفة المصنعية التي قد تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه.

وأكد مصطفى أن عيار 18 يُعد الخيار الأنسب لمن يرغب في اقتناء مشغولات ذهبية تجمع بين السعر المناسب والتصميم المتنوع، لافتًا إلى أن كبرى الشركات مثل لازوردي وإيجيبت جولد وكينج توفر تشكيلات واسعة تشمل الخواتم، الأساور، والقلادات.

وفيما يخص الفرق بين الذهب الجديد والمستعمل، أشار إلى أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على أمانة التاجر، لكنه يمكن تمييز المستعمل من خلال وجود خدوش أو تغير في اللون أو انحناء طفيف بالقطعة.

وأضاف أن اختلاف ألوان الذهب يرجع إلى نسبة المعادن المضافة خلال عملية التصنيع، موضحًا أن زيادة نسبة الفضة تُكسب الذهب لونًا أفتح، بينما تضيف النحاس لونًا أغمق، دون التأثير على عيار الذهب نفسه.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أرخص شبكة حاليًا تقتصر على الدبلة والمحبس، ويتراوح سعرها بين 10 إلى 12 ألف جنيه، فيما قد يصل السعر إلى نحو 25 ألف جنيه في حال إضافة خاتم، وتُصنع هذه المشغولات غالبًا من عيار 18.

