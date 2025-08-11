عودة القبة الحرارية.. نصائح ذهبية هامة للمزارعين لتجنب أضرار المحاصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ، عن أهم النصائح الهامة لحماية المحاصيل بسبب عودة القبة الحرارية وارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين 11 أغسطس .
أهم النصائح جاءت كما يلي…
1- الري وإدارة الحرارة
الري مبكرًا أو بعد المغرب بكميات قليلة، وتجنب وقت الظهر نهائي (إلا لتبريد وترطيب مشاتل الفراولة).
حافظ على رطوبة الأرض بإضافة فولفيك ونترات ماغنسيوم مع الري لوأمكن.
2- دعم الفاكهة (مانجو – رمان – زيتون – موالح – نخيل)
** استخدم بوتاسيوم + سيتوكينين قليل التركيز، وبالتبادل كالسيوم.
احمي الثمار المعرضة للشمس برش محلول جير مطفي (2%) أو كربونات** كالسيوم.
3- دعم المحاصيل الحقلية (ذرة – قطن – صويا – سمسم – فول سوداني – بطاطا)
أضف سلفات بوتاسيوم (10–12 كجم) + سلفات ماغنسيوم (6–8 كجم)** للفدان بالتبادل.
4- مكافحة الآفات
راقب دودة الحشد في الذرة والقصب والرفيعة، وتدخل فورًا بالمبيدات** الموصى بها.
واجه الندوة العسلية على الذرة الرفيعة أول ما تظهر.
كما أحذر من من الثاقبة الماصة على كل المحاصيل
5- الخضار (طماطم – باذنجان – خيار – كوسة – بامية)
طبق برامج تقلل التنفيل وتساقط العقد قبل الذروة الحرارية.
6- الخضار الصيفية المتأخرة
أجل الزراعة لحد ما الموجة تعدي عشان تحمي الشتلات الصغيرة.
7- مشاتل البصل السبعيني والفراولة
التزم ببرامج الري والرش الوقائي ضد الأعفان والآفات.
الابتعاد عن الأسمدة الأزوتية في أيام الموجة.
كما قدم 10 نصائح هامة أخرى..
1- لا ري في الظهر.
2- لا تعرض للشمس وقت الذروة.
3- لا مبيدات جهازية مع الحر.
4- لا تعفير بالكبريت الزراعي.
5- لا رش إلا بحساب.
6- لا خلط مبيدات من غير استشارة.
7- لا شغل شاق في الظهر.
8- لا إشعال نيران أو حرق مخلفات في الحقول.
9- لا ترك معدات أو عبوات وقود معرضة للشمس.
10- لا إهمال متابعة النباتات يوميًا خلال الموجة.