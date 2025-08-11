قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
أخبار البلد

عودة القبة الحرارية.. نصائح ذهبية هامة للمزارعين لتجنب أضرار المحاصيل

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ، عن أهم النصائح الهامة لحماية المحاصيل بسبب عودة القبة الحرارية وارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين 11 أغسطس .

أهم النصائح جاءت كما يلي… 

1- الري وإدارة الحرارة

الري مبكرًا أو بعد المغرب بكميات قليلة، وتجنب وقت الظهر نهائي (إلا لتبريد وترطيب مشاتل الفراولة).

حافظ على رطوبة الأرض بإضافة فولفيك ونترات ماغنسيوم مع الري لوأمكن.

2- دعم الفاكهة (مانجو – رمان – زيتون – موالح – نخيل)

** استخدم بوتاسيوم + سيتوكينين قليل التركيز، وبالتبادل كالسيوم.

احمي الثمار المعرضة للشمس برش محلول جير مطفي (2%) أو كربونات**  كالسيوم.

 3- دعم المحاصيل الحقلية (ذرة – قطن – صويا – سمسم – فول سوداني – بطاطا)

أضف سلفات بوتاسيوم (10–12 كجم) + سلفات ماغنسيوم (6–8 كجم)**  للفدان بالتبادل.

 4- مكافحة الآفات

راقب دودة الحشد في الذرة والقصب والرفيعة، وتدخل فورًا بالمبيدات**  الموصى بها.

واجه الندوة العسلية على الذرة الرفيعة أول ما تظهر.

كما أحذر من  من الثاقبة الماصة على كل المحاصيل

5- الخضار (طماطم – باذنجان – خيار – كوسة – بامية)

طبق برامج تقلل التنفيل وتساقط العقد قبل الذروة الحرارية.

6- الخضار الصيفية المتأخرة

أجل الزراعة لحد ما الموجة تعدي عشان تحمي الشتلات الصغيرة.

7- مشاتل البصل السبعيني والفراولة

التزم ببرامج الري والرش الوقائي ضد الأعفان والآفات.

الابتعاد عن الأسمدة الأزوتية في أيام الموجة.

كما قدم 10 نصائح هامة أخرى..

1- لا ري في الظهر.

2- لا تعرض للشمس وقت الذروة.

3- لا مبيدات جهازية مع الحر.

4- لا تعفير بالكبريت الزراعي.

5- لا رش إلا بحساب.

6- لا خلط مبيدات من غير استشارة.

7- لا شغل شاق في الظهر.

8- لا إشعال نيران أو حرق مخلفات في الحقول.

9- لا ترك معدات أو عبوات وقود معرضة للشمس.

10- لا إهمال متابعة النباتات يوميًا خلال الموجة.
 

الزراعة تغير المناخ الري عودة القبة الحرارية القبة الحرارية

