عودة القبة الحرارية.. نصائح ذهبية هامة للمزارعين لتجنب أضرار المحاصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ، عن أهم النصائح الهامة لحماية المحاصيل بسبب عودة القبة الحرارية وارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين 11 أغسطس .

أهم النصائح جاءت كما يلي…



1- الري وإدارة الحرارة

الري مبكرًا أو بعد المغرب بكميات قليلة، وتجنب وقت الظهر نهائي (إلا لتبريد وترطيب مشاتل الفراولة).

حافظ على رطوبة الأرض بإضافة فولفيك ونترات ماغنسيوم مع الري لوأمكن.

2- دعم الفاكهة (مانجو – رمان – زيتون – موالح – نخيل)

** استخدم بوتاسيوم + سيتوكينين قليل التركيز، وبالتبادل كالسيوم.

احمي الثمار المعرضة للشمس برش محلول جير مطفي (2%) أو كربونات** كالسيوم.

3- دعم المحاصيل الحقلية (ذرة – قطن – صويا – سمسم – فول سوداني – بطاطا)

أضف سلفات بوتاسيوم (10–12 كجم) + سلفات ماغنسيوم (6–8 كجم)** للفدان بالتبادل.

4- مكافحة الآفات

راقب دودة الحشد في الذرة والقصب والرفيعة، وتدخل فورًا بالمبيدات** الموصى بها.

واجه الندوة العسلية على الذرة الرفيعة أول ما تظهر.

كما أحذر من من الثاقبة الماصة على كل المحاصيل

5- الخضار (طماطم – باذنجان – خيار – كوسة – بامية)

طبق برامج تقلل التنفيل وتساقط العقد قبل الذروة الحرارية.

6- الخضار الصيفية المتأخرة

أجل الزراعة لحد ما الموجة تعدي عشان تحمي الشتلات الصغيرة.

7- مشاتل البصل السبعيني والفراولة

التزم ببرامج الري والرش الوقائي ضد الأعفان والآفات.

الابتعاد عن الأسمدة الأزوتية في أيام الموجة.

كما قدم 10 نصائح هامة أخرى..

1- لا ري في الظهر.

2- لا تعرض للشمس وقت الذروة.

3- لا مبيدات جهازية مع الحر.

4- لا تعفير بالكبريت الزراعي.

5- لا رش إلا بحساب.

6- لا خلط مبيدات من غير استشارة.

7- لا شغل شاق في الظهر.

8- لا إشعال نيران أو حرق مخلفات في الحقول.

9- لا ترك معدات أو عبوات وقود معرضة للشمس.

10- لا إهمال متابعة النباتات يوميًا خلال الموجة.

